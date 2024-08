Norsk jubel lar vente på seg i Paris – fortsatt uten medalje

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På rostadion, skytebanen og andre arenaer har det norske medaljebrølet uteblitt så langt i lekene.

Da heller ikke Kristian Blummenfelt greide å repetere bragden fra Tokyo-OL i triatlon onsdag, kunne nok en øvelse krysses av kalenderen uten norsk pallplass. Håpet om et rekordmesterskap begynner allerede å svinne.

For 24 år siden fikk den norske troppen med seg fire gull, tre sølv og tre bronse fra Sydney. I OL for tre år siden var den norske troppen bare ett sølv og én bronse bak bestenoteringen. Olympiatoppens målsetting for 2024-lekene er på åtte medaljer.

For de norske utøverne gjelder det å unngå en reprise av OL i Rio de Janeiro i 2016. Da endte det med fire medaljer, og alle var bronse.

Foreløpig har Norge folkefattige land som Moldova, Kosovo, Fiji og Mongolia foran seg på medaljestatistikken. Svenskene har allerede rasket med seg ett gull, ett sølv og to bronse, mens danskene er i samme båt som de norske. Totalt 47 land har vunnet minst én medalje, og 27 av dem har fått gull.

Fortsatt håp

Likevel er flesteparten av de norske medaljehåpene fortsatt med i lekene, og flere av dem har ikke engang startet med sine øvelser.

Torsdag starter Viktor Hovland jakten på medalje, mens Jon-Hermann Hegg skyter om gull på 50 meter rifle. På roarenaen skal Thea Helseth og Inger Kavlie ro finale i dobbeltsculler, og i Marseille er Helene Næss og Marie Rønningen i medaljeseilasen i 49er FX.

Fredag går også friidretten i gang, hvor både Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm etter hvert står på startstreken.

Det kommer i tillegg til at blant andre Casper Ruud, Anders Mol og Christian Sørum og de norske håndballandslagene er på god vei videre i sine turneringer.

Leder statistikken

Foreløpig troner Kina øverst på medaljestatistikken med ni gull og totalt 19 medaljer. USA har fått med seg 30 medaljer, men bare fem av dem har vært av edleste valør.

Vertsnasjonen Frankrike er så langt nummer to på medaljestatistikken med 8 gull og 26 medaljer totalt.

Det er 329 gullmedaljer å kjempe om i Paris. 74 av dem er så langt delt ut.

