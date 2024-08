Medaljedrømmen brast for Casper Ruud – skuffet i OL-thriller

Kampen endte 4-6, 7-6 (10-8), 3-6 i høy varme og luftfuktighet under taket på Suzanne-Lenglen, den nest største arenaen på anlegget.

Et svakt første sett ble fulgt opp med et svært dramatisk andre sett hvor nordmannen holdt håpet om avansement i live etter et heseblesende tiebreak. Ruud reddet blant annet en matchball.

I tredje sett kom Auger-Aliassime best ut og fikk 3-0. Han holdt egen serve utover i settet og kunne juble for semifinale.

– Litt overraskende for meg. Jeg synes Casper var veldig god mot slutten av det andre settet, og jeg tenkte at Auger-Aliassime ville «choke» litt. Hvis man blir litt smånervøs og holder igjen, men han har gått hardt til verks i det tredje settet, sa Discoverys kommentator Christer Francke.

Flere ganger i kampen henvendte Ruud seg frustrert til far og trener Christian Ruud, og han slo oppgitt ut med armene.

Stjerneskuddet Carlos Alcaraz (21) står klar i semifinalen fredag, men Ruud skal i stedet forberede seg til ATP-turneringene i Canada og USA.

Auger-Aliassime (19 i verden) og verdensnier Ruud startet jevnt, men så fikk nordmannen trøbbel. Ruud reddet to bruddballer i det tredje gamet. Deretter måtte han gi tapt etter å ha reddet fire bruddballer.

– Han spiller fantastisk bra, sa Francke om Auger-Aliassime.

I andre sett brøt de hverandre én gang. Begge viste fram enormt gode server, og settet måtte avgjøres i tiebreak. Auger-Aliassime hadde Ruud på gaffelen, men gjorde noen avgjørende feil.

I det avgjørende settet måtte Ruud gi tapt i heten.

Auger-Aliassime spilte to kamper på Roland-Garros anlegget onsdag. Etter seieren over Daniil Medvedev var han i aksjon og vant en ny kamp i mixed double-turneringen, men mot Ruud virket ikke canadieren preget av det. 23-åringen er fortsatt med i mixed double.

Første OL

Før kvartfinalen i Paris hadde Ruud slått Taro Daniel fra Japan, italienske Andrea Vavassori og Francisco Cerundolo fra Argentina.

2024 har gitt Ruud to titler. Totalt står Snarøya-mannen med tolv triumfer på ATP-touren.

Ruud spiller OL for første gang. For tre år siden droppet han lekene i Tokyo for å prioritere poengsanking på ATP-touren. Det var en suksess for Ruud, som vant tre strake ATP250-turneringer.

Nå spilles på OL på grus for første gang siden 1992 i Barcelona. Det er uten tvil Ruuds favorittunderlag, men det sa stopp i kvartfinalen.

