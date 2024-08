Hovland med god start på OL-turneringen

Hovland går i gruppe sammen med regjerende OL-mester Xander Schauffele (USA) og Jon Rahm (Spania), Schauffele har i årets sesong vunnet majorturneringene PGA-mesterskapet og British Open og er i kjempeform.

Hovland har på sin side slitt i årets sesong etter fjorårets seier i PGA-sluttspillet. Han ankom likevel Paris med et positivt sinn.

– Nå har jeg tatt meg litt ferie, slappet av og prøvd å nullstille litt. Jeg må jobbe med de tingene jeg trenger for å fikse de tingene jeg har slitt med. Du skal ikke se bort fra at det blir en bra uke nå. Jeg er positiv, sa Hovland på et pressetreff tirsdag.

To raske birdier

Og nordmannen fikk en kjempestart med to birdier på de tre første hullene. Han fortsatte å spille solid golf uten noen feil, men til tross for flere birdiemuligheter gikk han de første ni hullene på to slag under par. Det gir likevel en solid start.

– Det er greit nok det, men man burde være der også, sa MAX-kommentator Per Haugsrud.

Kristoffer Ventura har spilt godt på Korn Ferry-touren, nivået under PGA, denne sesongen. Det har ført ham opp i kampen om å skaffe seg PGA-plass neste sesong.

Han har fått en tøff start med to bogeyer på sine seks første hull.

Les også: Fullt program OL i Paris, dag for dag, time for time

Gode forhold

Banen på anlegget Le Golf National er kjent for å være krevende, men svært gode spilleforhold ga gode scorer den første runden. Japanske Hideki Matsuyama leder foreløpig på åtte slag under par.

Totalt 60 utøvere stiller i OL-konkurransen. Samtlige spiller alle fire dager fram til søndagens avslutning. Til tross for tordenvær i morgentimene torsdag var det strålende forhold da spillerne startet turneringen.

I 2018 ble Ryder Cup-turneringen avviklet på OL-banen.

Les også: Medaljehåpet Hovland om OL-heten: – Litt sjokk for kroppen