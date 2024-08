Håndballjentene gjorde jobben mot Slovenia – klare for OL-kvartfinale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norge hadde aldri tapt mot Slovenia på tolv oppgjør, og kamp nummer 13 var aldri i fare i den stappfulle og feststemte hallen sørvest i Paris.

Seieren sender Norge et steg nærmere å vinne gruppen sin. Det blir en triell mellom Norge, Sverige og Danmark. Alle lagene står med seks poeng før den siste runden, og Norge blir gruppevinner med seier over Tyskland dersom også Sverige og Danmark vinner sine kamper, fordi Norge har best målforskjell i innbyrdes oppgjør mellom de tre.

Sverige og Danmark er favoritter til å vinne sin siste kamp mot henholdsvis Slovenia og Sør-Korea.

Norge måtte klare seg uten Nora Mørk. Hun var ute av troppen med det landslagssjef Thorir Hergeirsson opplyste er en belastningsskade i leggen.

Kristine Breistøl fikk rødt kort to minutter før slutt etter en duell med Ana Abina.

– Skjerpe avslutningene

Det tok ikke lang tid før Norge fikk oppgjøret i sitt spor, og ni spillere noterte seg på scoringslisten den første halvtimen. Ledelsen til pause var på fem mål.

Den slovenske keeperen Amra Pandzic kom inn og tok mange av de norske skuddene etter hvilen.

– Vi må skjerpe avslutningene når den slovenska målvakten har en redningsprosent på 57. Det er ikke fordi hun er en verdensklassemålvakt. Det handler om dårlig skyting også, sa Discovery-ekspert Ole Gustav Gjekstad.

Katrine Lunde storspilte mot Sør-Korea i sist kamp. Mot Slovenia var hun igjen en plage for motstanderen i første omgang med åtte redninger på 19 avslutninger.

Gjekstad mente starten på 2. omgang var rotete.

– Vi slipper til avslutninger nær sagt over hele banen, sa han.

Målvakt Silje Solberg-Østhassel kom inn og rettet på noe av inntrykket og var med på å gjøre resultatet svært komfortabelt til slutt.

En route Lille

Håndballjentene åpnet med tap for Sverige (28-32) før de reiste seg mot Danmark (27-18). Deretter ble Sør-Korea slått 26-20.

Norge avslutter gruppespillet mot Tyskland til lørdag. Til uka forflytter hele sluttspillet seg til Lille lenger nord i Frankrike.

Frankrike er et lag Norge ønsker å unngå så lenge det lar seg gjøre. Vertsnasjonen er allerede gruppevinner med fire strake seirer.

