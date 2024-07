Reistad-comeback og Lunde-storspill da Norge slo Sør-Korea 26-20 i OL

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en kamp som var preget av tidvis mye slurv, vil trolig de to poengene og Reistads comeback være store deler av beholdningen for landslagssjef Thorir Hergeirsson og Norge.

I tillegg kom superveteran Katrine Lunde inn og leverte varene i det norske målet.

Bæringen tok mye plass i angrepet og forsøkte seg ofte. Hun endte med fire scoringer på ni forsøk.

– Helt perfekt å få henne inn nå med noen gruppekamper igjen, sa Discovery-ekspert Ole Gustav Gjekstad.

Esbjerg-stjernen, som ble kåret til verdens beste håndballspiller i fjor, kom inn etter tolv minutter og brukte kort tid på å markere seg ved å skaffe en sjumeter.

Sju minutter senere fikk hun sitt første OL-mål i Frankrike.

25-åringen skadet ankelen i OL-oppkjøringen mot Frankrike og har vært ute av troppen i de to første kampene i Paris.

Hun ble spart mot slutten av kampen da det hele så komfortabelt ut.

Lunde-storspill

Norge gjorde mange angrepsfeil i innledningen, og Sør-Korea holdt følge lenge. Til pause var stillingen 13-11. Etter hvilen ble nivåforskjellen mer markant.

Silje Solberg-Østhassel startet i Norges mål. Etter hvert fikk Lunde prøve seg og var delaktig i at Norge økte forspranget etter hvilen. Lunde er med i sitt femte OL.

44-åringen fortsatte storspillet og endte på en solid redningsprosent.

Sør-Korea har vært en håndballstorhet i mange år, men det begynner å bli en stund siden. De fem foregående kampene mot Sør-Korea har endt med timålsseier eller mer. Det forrige tapet kom i 2014.

Den mest kjente kampen mot sørkoreanerne var OL-finalen i 2008. Da vant Norge i siste sekund. Sør-Korea protesterte, men målet til Gro Hammerseng-Edin ble stående.

Reist seg etter nedturen

Etter to strake OL-gull har det blitt bronse ved de to siste anledningene for Norge.

Norge åpnet med en stor nedtur mot Sverige (28-32) som ble fulgt opp av en maktdemonstrasjon mot Danmark (27-18).

Slovenia venter på torsdag før gruppespillet avsluttes to dager senere mot Tyskland. De fire beste lagene i gruppen går videre til kvartfinale.

