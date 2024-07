Simone Biles førte USA til suverent laggull – hennes første OL-gull på åtte år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hun turnet i alle fire apparater og imponerte med 14,900 i sprang, 14,400 i skranke, 14,366 på bom og 14,666 i frittstående. Totalt seiret USA 5,802 poeng foran Italia og 6,799 foran Brasil.

Jordan Chiles turnet også alle fire apparater, Sunisa Lee tre. Jade Carey nøyde seg med sprang, mens Hezly Rivera aldri slapp til i finalen.

Biles vant fire gull og en bronse i Rio de Janeiro-lekene for åtte år siden, men måtte nøye seg med sølv og bronse i Tokyo. Der slet hun veldig med prestasjonspresset, men fikk mye ros for at hun åpent snakket om sine problemer og satte mental helse på dagsorden.

Biles har 23 VM-gull i sin strålende karriere, og Paris-OL kan bli et høydepunkt i karrieren. Hun var best av samtlige i kvalifiseringen og går til den individuelle mangekampen som favoritt. Hun er også klar for tre av fire apparatfinaler.