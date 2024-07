Seiledrama i OL – norsk protest avvist etter at medaljehåp ble disket

Næss og Rønningen ble i likhet med flere andre båter disket for å ha krysset startlinjen for tidlig i det som var den første av flere seilaser mandag.

Etter å ha lagt inn protest, kom den nedslående beskjeden fra juryen sent mandag kveld. Diskvalifikasjonen opprettholdes, får NTB bekreftet.

Juryen kom til den konklusjonen selv om den norske leiren hevder å ha tydelig dokumentasjon på at Næss og Rønningen ikke forbrøt seg mot reglementet.

Uansett endte dag to av OL-seilingen med en blytung norsk nedtur.

Ble sjokkert

Næss og Rønningen visste ikke at de var disket og fullførte den aktuelle seilasen til en sterk annenplass mandag. Først etterpå kom den nedslående meldingen.

Etter å ha studert bildene mente den norske leiren at dommerne hadde endt på feil konklusjon.

– Jeg var helt overbevist om at vi ikke var over for tidlig. Det var en skikkelig nedtur og et lite sjokk. I hvert fall når vi har jobbet så hardt og fått et så bra resultat, sa den norske duoen til Discovery.

De får støtte.

– Når vi ser bildene, kan vi ikke skjønne noe annet enn at dette var en perfekt start av de norske jentene, sier ekspert Tiril Bue.

Det er sjelden at protester knyttet til tjuvstarter blir tatt til følge. Mandag kveld kom altså beskjeden de norske jentene ikke ønsket seg.

Medaljehåpet svinner

Det betyr at medaljehåpet svinner for Næss og Rønningen i Marseille. Hadde protesten blitt godtatt, og de norske jentene fått annenplassen tilbake, ville de for fullt vært med i kampen om de gjeveste metallene.

Næss og Rønningen innledet OL-konkurransen med middels resultater søndag. Dermed var det viktig å levere solide seilaser mandag. Dagen bød i stedet på en tung nedtur.

Det skal i alt gjennomføres tolv innledende seilaser før et avsluttende medaljeseilas 1. august. Der skal de ti beste båtene i aksjon.

I 49er FX-klassen gjøres plasseringene i hvert enkelt seilas om til poeng. Duoen med lavest sum sammenlagt vinner.

Næss og Rønningen tok EM-gull i fjor.