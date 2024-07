Grøndahl om kamptidspunktet mot Ungarn: – Nesten som Peter Wessel Cup

Grøndahl og Norge har fått en kjempestart på lekene, med seier i åpningskampen mot Argentina og i mandagens kamp da nordmennene sjokkerte OL-vert Frankrike med 27-22-seier.

Neste hinder for Norge er Ungarn. Der kommer det en ny utfordring som er sjelden kost for profesjonelle håndballspillere: Kampstart klokka 09.00. Såpass tidlige kamper opplevde Norges stjerneskudd sist som barn.

– Vi har tulla litt med at det er nesten som Peter Wessel Cup, når du var 12 år liksom og sov på madrass i klasserommene, sa Grøndahl til NTB før avreise til Paris.

Sengene på hotellrommene der håndballgutta oppholder seg i OL-landsbyen har vist seg å ikke være noe særlig bedre enn en madrass i et klasserom.

– Jeg har ikke snittet på kjempemange timer med søvn i disse dagene vi har vært i Paris. Den er enormt hard den madrassen her, men det løser man alltid, sa Grøndahl noen dager etter ankomsten i OL-byen.

Ingenting har kunnet stoppe Grøndahl så langt i sitt første OL. I åpningskampen mot Argentina ble han toppscorer for Norge med åtte mål, mens i sjokkseieren over Frankrike var han toneangivende da Norge tok initiativet i 1. omgang.

Ungt pågangsmot

De to neste kampene for Norge kommer på vidt forskjellige tidspunkter på døgnet. To dager etter oppgjøret mot Ungarn klokka 09.00 onsdag, skal nordmennene i aksjon klokka 21.00 mot Egypt.

For Grøndahl handler det om at hver og en i den norske troppen må finne ut hvordan man restituerer best mulig til tidligkampen mot Ungarn.

– Det handler om å finne de små løsningene for hver enkelt person. Man kjenner kroppen sin best, i forhold til hva som gjør at man fungerer best klokka 9 om morgenen, sa Grøndahl.

En annen OL-debutant, Gabriel Setterblom, får i likhet med Grøndahl minner fra oppveksten fra det tidlige kamptidspunktet mot Ungarn.

– Klokka 9 på morgenen er litt som da jeg var 16 år og spilte sommerturneringer, som Dronninglund Cup. Det blir litt gøy da. Så får man bare satse på at ungarerne er hakket mer trøtte enn det vi er, sa Setterblom.

Fordel for småbarnsforeldre?

Trøtte spillere i onsdagens kamp regner også Norges eldstemann Kristian Bjørnsen med. Han tar med seg erfaringen fra sist OL, der åpningskampen mot Brasil gikk 09.00.

– Da var det to lag som ikke var helt våkne. Man må nok jobbe litt ekstra mentalt og få kroppen i gang, erindrer Bjørnsen om kampen som endte med 27-24-seier for Norge.

Bjørnsen og flere av de norske håndballgutta fikk barn i 2023. En av dem er Harald Reinkind, som spøker med at akkurat dét kan gi nordmennene en fordel.

– Småbarnsforeldre er vel vant med å være litt trøtte. Hvis man er flink til å sovne på de tidspunktene man kan sove på, så kan man dra litt nytte av det i OL også, sa bergenseren.

