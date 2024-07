OL-arrangøren fikk tøff kritikk – hentet inn reservesjåfører og ett tonn kjøtt

Mandag ble kritikken som har vært rettet mot arrangørene tema på en pressekonferansen med OL-direktør Etienne Thobois.

Han hevdet at problemene knyttet til transport av utøvere og tilgangen på mat deltakerlandsbyen er løst.

Thobois sier at reservesjåfører og busser nå benyttes for å sikre at utøverne blir transportert på tilfredsstillende måte, og legger til at systemet nå fungerer «hundre prosent».

Flere OL-deltakere har klaget over lang ventetid på transport til arenaer og trange forhold på bussene. Mange har også vært misfornøyde med kvaliteten og kvantiteten på mat.

Thobois opplyser at flere egg og et tonn ekstra kjøtt er hentet inn. I tillegg går det nå med 1000 baguetter i den olympiske landsbyen daglig.

Det er blant annet britene som har vært oppgitt over matsituasjonen.

– Det er ikke nok av visse matvarer: egg, kylling, visse karbohydrater, sier Anson om utvalget der også svært mange norske deltakere deltar, sa Andy Anson, sjef for den britiske OL-operasjonen, til The Times nylig.

– Og så har du kvaliteten på maten, med rått kjøtt som serveres til idrettsutøvere, la han til.

Noen britiske utøvere ble rapportert å ha reist til troppens øvrige baser andre steder i den franske hovedstaden for å få mat og hente matpakke til middag.

