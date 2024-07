Henny Reistad om mulig spill mot Sør-Korea: – Det er gode sjanser

På spørsmål fra NTB om hva Reistad tror om sjansene til å være med i troppen mot Sør-Korea, er håndballprofilen positiv.

– Det er gode sjanser. Nå skal vi ha en trening senere i ettermiddag, og så får vi se litt om det er så god sjanse som jeg håper på. Det tror jeg, sier Reistad til NTB.

Hun ga også en oppdatering på ankelskaden som har holdt henne ute av de to første kampene i OL.

– Status er god. Det går veldig bra. Jeg har definitivt kommet lenger enn på sist pressetreff, så vi tar steg.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson melder på mandagens pressetreff at Reistad skal delta i fullskala trening i dag for første gang. Han forteller også at Reistad kunne spilt søndagens kamp mot Danmark, men at det ville kommet med en stor risiko.

