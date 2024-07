Christiansen skuffet på 800 meter fri: – Teit å komme hit og gjøre sitt dårligste løp i karrieren

Christiansen og Jøntvedt måtte bli blant de åtte beste totalt i kvalifiseringen for å booke finaleplass. Det klarte de ikke. Jøntvedt endte med den 24. beste tiden, mens Christiansen fulgte på plassen bak.

– Akkurat nå føler jeg at jeg ikke har noe svar på hva som skjedde. Det blir spennende å ta en titt på analysen. Nå står jeg kun med den opplevde følelsen av løpet, og så gjenstår det å se hva som faktisk har skjedd. Det kjentes egentlig ganske godt, men jeg får inntrykket av at jeg blir passert. På slutten har jeg ikke noe igjen å kjempe med, sa Christiansen til NTB og øvrig presse.

27-åringen klokket inn på 8.00,55.

– Jeg ønsket å angripe løpet. Jeg føler jeg klarer å gjøre mitt eget løp. Det er teit å komme hit og gjøre sitt dårligste løp noensinne. Det føles akkurat som man skulle tro det føles. Jeg har startet mesterskap dårlig tidligere og likevel fått det til å snu. Jeg må legge fra meg dette løpet, sa Christiansen videre.

Christiansen og OL-debutant Jøntvedt var en del av samme heat, og de to nordmennene svømte i bane én og to.

– Det har de gjort mange ganger før. Det burde være en kjent situasjon for dem. Det er et basseng, enten det er i Bergen eller her i Paris. Selvfølgelig er det tøft, men vi drømmer om at de gjør sine beste løp i sesongen her. Da må de ha hundre prosent fokus. Stemningen er veldig god, og det er en fin gruppe, sa landslagssjef Petter Løvberg til Eurosport.

I jakten på finaleplass ble det imidlertid for tøft.

Senere i mesterskapet skal Christiansen, som er med i sitt tredje OL, i aksjon på 1500 meter fri. Han svømmer kvalifisering førstkommende lørdag. Også Nicholas Lea er med i den norske troppen, og OL-debutanten skal ut i kvalifisering på 50 meter fri torsdag.