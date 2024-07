Christiansen og Jøntvedt misset finaleplass på 800 meter fri i OL

Christiansen og Jøntvedt måtte bli blant de åtte beste totalt i kvalifiseringen for å booke finaleplass. Det klarte de ikke. Etter to av fire heat har Jøntvedt den niende beste tiden, mens Christiansen følger på plassen bak.

– Det er viktig at vi prøver å få dem til å holde fokus på det de får gjort noe med. Det er et basseng, enten det er i Bergen eller her i Paris. Selvfølgelig er det tøft, men vi drømmer om at de gjør sine beste løp i sesongen her. Da må de ha hundre prosent fokus. Stemningen er veldig god, og det er en fin gruppe, sa landslagssjef Petter Løvberg til Eurosport før OL.

Christiansen og OL-debutant Jøntvedt var en del av samme heat, og de to nordmennene svømte i bane én og to.

– Det har de gjort mange ganger før. Det burde være en kjent situasjon for dem, fortsatte Løvberg.

I jakten på finaleplass ble det imidlertid for tøft.

Senere i mesterskapet skal Christiansen, som er med i sitt tredje OL, i aksjon på 1500 meter fri. Han svømmer kvalifisering førstkommende lørdag. Også Nicholas Lea er med i den norske troppen, og OL-debutanten skal ut i kvalifisering på 50 meter fri torsdag.