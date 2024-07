Nadal videre til 2. runde i OL – sikret gigantduell mot Djokovic i Paris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nadal avanserte med settsifrene 6-1, 4-6, 6-4. Djokovic tok seg på sin side enkelt videre mot doublespesialist Matt Ebden lørdag.

Søndag viste Nadal hvilke kvaliteter han besitter på rødgrusen. Et tidlig servebrudd ga forspranget spanjolen trengte på vei mot en meget overbevisende 6-1-seier i det første settet.

Med presset på seg slo Fucsovics tilbake med sterkt spill i 2. sett, og ungareren hadde muligheten til å serve i havn settet på stillingen 5-3. Nadal ville det imidlertid annerledes, og et imponerende servebrudd ga i stedet 5-4. Fucsovics svarte raskt med et nytt brudd, og kampen gikk til et tredje sett.

Der var Nadal nær ved å bli brutt på stillingen 2-1 til Fucsovics, men spanjolen reddet gamet så vidt. I det påfølgende var det i stedet Nadal som brøt til 3-2, og spanjolen sikret seg den nødvendige luken på vei til seier.

OL-tennisen spilles på Roland-Garros, der Grand Slam-turneringen ved samme navn avvikles. Den har spanjolen vunnet hele 14 ganger.

Det hersket lenge tvil rundt Nadals deltakelse i singleturneringen. Etter lørdagens doubleavansement med Carlos Alcaraz uttalte veteranen at var usikker på om han ville spille kampen mot Fucsovics. Nadal har vært mye skadeplaget de siste årene, og før lekene i Paris har 38-åringen slitt med låret.

Nadal har vunnet både double- og singleturneringen i OL tidligere. Tennisikonet vant single i Beijing 2008 og vant double sammen med Marc López i 2016 i Rio de Janeiro.

Djokovic og Nadal har møtt hverandre 59 ganger tidligere. Innbyrdes står det 30-29 i favør førstnevnte.

