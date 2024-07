Tittelforsvarer Canada trukket seks poeng i OL-turneringen i fotball etter droneskandale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det internasjonale fotballforbundet melder om sanksjonen på sitt nettsted lørdag. I tillegg er landslagssjef Beverly Priestman og assistentene Joseph Lombardi og Jasmine Mander utestengt fra fotballen i ett år.

Dessuten er Canadas fotballforbund ilagt en bot på 2,4 millioner kroner.

Canada er regjerende olympisk mester etter at Sverige ble slått på straffespark i finalen i Tokyo-lekene. Poengstraffen betyr at laget bare har teoretisk sjanse til å ta seg videre fra gruppespillet i Paris-lekene, selv om New Zealand ble slått 2-1 i første kamp.

Canadas olympiske komité suspenderte Priestman fra jobben som landslagssjef etter at droneskandalen ble avslørt, og hun ble sendt hjem. Hun har benektet å ha vært involvert i spionasje, men medgir at hun har ansvar for hva assistentene gjør.

Det var Lombardi som opererte dronen.

Canada har mulighet til å anke Fifa-straffen inn for Idrettens voldgiftsrett.