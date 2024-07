Helseth og Kavlie må ro oppsamlingsheat i Paris: – Litt bekymringsverdig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Helseth og Kavlie ble nummer fire i heat med Kina, Romania og Tsjekkia. Dermed må de ro oppsamlingsheat i kampen om en semifinale.

– Det er ikke verdens undergang. Vi har snakket en del om medalje, så det burde vært grei skuring. Det gikk litt for pent og rolig, og det var ikke helt den starten vi hadde håpet på. Det var ganske langt fram, så det er litt bekymringsverdig, sa Eurosports kommentatorer.

Den norske duoen utgjør den første norske doublebåten på kvinnesiden i OL siden 1996. I slutten av april tok den norske duoen et historisk EM-gull i Ungarn.

– Det de leverer her i dag, det er det OL-medaljeklasse over. Det er helt oppi der, sa en entusiastisk landslagstrener Fredrik Bekken til NTB etterpå.

For halvannen måned siden ble de nummer to i dobbeltscullerfinalen under verdenscupen i Polen.

– Vi skal hjem og trene på spurt, så dette skal bli bra neste gang, sa Helseth etter finalen.

Jenny Marie Rørvik kvalifiserte den norske båten til OL i fjor, men 28-åringen ble imidlertid vraket i den norske troppen. Kort tid senere gjorde hun det kjent at hun avsluttet idrettskarrieren.