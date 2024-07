Verdensfirer Rybakina uteblir fra OL i Paris – sliter med bronkitt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser hun selv i en uttalelse.

– Etter Wimbledon-turneringen fikk jeg akutt bronkitt, og til tross for flere forsøk på å komme tilbake på trening, har kroppen min ennå ikke kommet seg. Legene har gitt meg streng beskjed om at jeg ikke kan spille, sier Rybakina.

25-åringen vant Wimbledon i 2022. Hennes beste resultat i Roland-Garros er kvartfinale, noe hun klarte i 2021 og 2024. Tidligere i juli røk hun ut i semifinalen i Wimbledon.

– Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke får realisert OL-drømmen min. Jeg var nær en medalje i Tokyo, og jeg hadde planer om å vinne gull her.

Rybakina er rangert som verdens fjerde beste kvinnelige tennisspiller.

