Telemarksavisa: Keeperkjempen Geir Karlsen er død

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Telemarksavisa har vært i kontakt med ett av Karlsens familiemedlemmer, som bekrefter dødsfallet.

Karlsen har vært kreftsyk i flere år og etterlater seg kone, sønn og ett barnebarn.

Keeperen, som gikk under tilnavnet «Dovregubben», fikk totalt 32 landskamper for Norge og hadde en innholdsrik klubbkarriere.

Karlsen startet karrieren i Odd og fikk sin første landskamp i 1969. Like etter meldte keeperen overgang til Rosenborg, der karrieren virkelig skjøt fart.

I 1971 vant Karlsen og RBK både serien og cupen. Det førte til at keeperen ble kåret til årets spiller i norsk fotball av VG.

Etter tiden i RBK fikk «Dovregubben» prøve seg i utlandet i skotske Dunfermline. Deretter gikk turen til Vålerenga, før han avsluttet seniorkarrieren der han startet i Odd.

– Jeg fikk med meg det meste, både her i Norge og profftilværelsen. Andre får bedømme dette. Jeg er ikke noe flink til å skryte av meg selv, for å si det sånn. Men jeg hører andre si gode ting, så jeg får tro på det, da, sa Karlsen i et intervju med Telemarksavisa i fjor.