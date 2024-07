Paris-OL åpnet med våt seremoni – ilden ble tent i en varmluftsballong

Litt senere ble OL-ilden tent i en varmluftsballong som skal sveve over Paris mens lekene pågår.

Utøverne som trosset været seilte seks kilometer på elva Seinen mens regnet øste ned over verdensbyen, ledsaget av spektakulære kulturelle innslag og bevitnet av flere hundre tusen tilskuere og millioner av TV-seere.

Frankrike og OL har et forhold

Etter taler av organisasjonskomiteens leder Tony Estanguet og IOC-president Thomas Bach åpnet Macron den 33. olympiades sommerleker.

– Frankrike har hatt en kjærlighetsaffære med OL i nesten 130 år, siden Pierre de Coubertin i Sorbonne-universitetets auditorium noen kilometer herfra foreslo å gjenopplive antikkens olympiske leker, sa Estanguet i sin tale.

– Kjærligheten har vokst gjennom leker i Paris, Chamonix, Grenoble og Albertville. Vi har lagt hjertene våre i å få lekene til Paris igjen etter 100 år. De neste 16 dagene er dette deres by, sa han henvendt til utøverne.

De store nedbørsmengdene gjorde det utrivelig for både tilskuere og deltakere. NTBs utsendte i Paris rapporterte at en del tilskuere fikk nok og forlot tribunene lenge før prosesjonen av utøvere hadde fullført sin ferd på Seinen.

Første gang

Det er første gang i de moderne olympiske lekers historie at åpningsseremonien ikke er lagt til en idrettsarena, og det ble en severdig affære tross regnet.

Seremonien åpnet med en filmsnutt der fakkelbærer Jamel Debbouze kom til en tom Stade de France og ble møtt av fotballhelten Zinédine Zidane, som overtok fakkelen og prøvde å frakte den til Pont d'Austerlitz ved hjelp av metroen. Da vognen stoppet i en tunnel, overlot han den til noen barn som via byens katakomber fullførte reisen.

Under timene som fulgte, mens båtene med deltakerne beveget seg sakte mot Jardins du Trocadéro, fikk vi oppleve en rekke kulturelle innslag som feiret byen Paris og fransk kultur og historie.

Samtidig ble fakkelen båret av en maskekledd person over hustak og mellom dansere og sangere på vei mot kveldens klimaks. Diskusjon om hvem han skulle forestille satte fyr på sosiale medier, og forslagene spente fra Operafantomet til Ezio, hovedpersonen i dataspillet Assassin's Creed.

Perec og Riner tente ilden

Det knyttet seg som vanlig stor spenning til hvem som skal tenne OL-ilden, og det viste seg å bli Marie-José Pérec og Teddy Riner som fikk den æren klokka 23.22.

Perec vant tre OL-gull på friidrettsbanen i 1992 og 1996, mens Riner vant to OL-gull og 11 VM-gull i judo i tiden 2007 til 2023.

Zidane dukket til stor jubel og «Zizou»-rop opp på podiet etter at lekene ble åpnet og fikk fakkelen fra den maskekledde mannen, men bare for å gi den videre til den spanske tennislegenden Rafael Nadal, i byen der han har vunnet Roland-Garros 14 ganger. Han tok den med seg i en båt på Seinen der Serena Williams, Nacia Comaneci og Carl Lewis også fikk bære ilden.

Etter båtturen gikk fakkelen videre til tidligere tennisstjerne Amelie Mauresmo, som løp den til Jardins de Tuileries, der hun ga den til tidligere NBA-stjerne Tony Parker.

Foran Louvre-museet sluttet tre parautøvere seg til ildens voktere: Alexis Hanquinquant, Nentenin Keïta og Marie-Amélie Le Fur. Michaël Guigou, tre ganger OL-mester i håndball, var den neste som sluttet seg til gruppen,

Så dukket enda flere franske storheter opp, til sist landets eldeste gjenlevende OL-vinner Charles Coste, født i 1924 da Paris forrige gang arrangerte OL. Han vant gull i banesykling i London i 1948. Han ga fakkelen til Pérec og Riner.

Dion-comeback

Det ble ikke avholdt generalprøve, så lite lekket ut om hvem som skulle opptre under seremonien. Ryktene om Lady Gaga viste seg å være riktige da hun sto for det første musikalske innslaget, og arrangøren bekreftet fredag kveld at også Céline Dion skulle være med. Hun dukket opp til sitt comeback rett etter at OL-ilden var tent, som avslutning på kvelden.

Tidligere sang operasangeren Marina Viotto sammen med heavy metal-bandet Gojira, og den franske sangstjernen Aya Nakamura var også blant de mange artistene.

Timene i forkant av åpningen bar preg av ren unntakstilstand i byen med væpnede politifolk og -biler med full sirene flere steder. Regnet la en demper på stemningen. Arrangøren skal ha lagt seremonien til dette tidspunktet med tanke på solnedgangen ved Eiffeltårnet, men den var selvsagt ikke å se.

Det ble også meldt om problemer med adgang for billettinnehavere. Flere innganger åpnet først lenge etter oppsatt tid, på grunn av problemer med kortlesere.

100 år siden sist

Paris sluttet seg til London som de eneste byer som har arrangert olympiske leker tre ganger. Frankrikes hovedstad var vertsby for sommerlekene også i 1900 og 1924. Lørdag er det akkurat 100 år siden de forrige Paris-lekene ble avsluttet.

Tre år etter lekene i Tokyo, som ble avviklet under strenge koronarestriksjoner, trosset arrangøren og franske myndigheter terrorfrykt og erstattet den tradisjonelle innmarsjen for OL-deltakerne med en seilas på Seinen.

Anslagsvis 6800 av OL-deltakerne inntok en armada av båter, 85 i tallet.

De norske deltakerne hadde plass på «Le Diamant Bleu», som de delte med utøvere fra Nigeria og Niger. Flaggbærere er Christian Sørum og Katrine Lunde. Sørum er regjerende OL-mester i sandvolleyball, mens håndballkeeper Lunde er i sitt femte OL og prøver å plusse på de to gull og to bronse hun har fra før.

Totalt var 204 deltakernasjoner og det internasjonale flyktninglaget representert. De få russerne og belaruserne som får konkurrere som individuelle utøvere fikk ikke være med i åpningsseremonien.

Hellas var som vanlig første nasjon, med NBA-stjernen Giannis Antetokounmpo som flaggbærer. Rett bak fulgte flyktninglaget, og deretter fulgte man alfabetet bortsett fra at kommende OL-arrangører kommer sent og vertsnasjonen helt til sist.

Vakkert øyeblikk

320.000 mennesker hadde billett til de ulike utsiktspunktene langs elva, og andre så på fra omkringliggende bygninger.

Utøverne gikk i land i Jardins du Trocadéro, som ligger på motsatt side av elva fra Eiffeltårnet. Der ble åpningsseremonien avsluttet i en provisorisk arena og som lovet på spektakulært vis.

– Det kommer til å bli et vakkert øyeblikk og en stor fest, sa organisasjonskomiteens leder Tony Estanguet før åpningsseremonien.

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin opplyste fredag ettermiddag at flere enn 50.000 politifolk var på jobb for å ta vare på sikkerheten under åpningsseremonien, sammen med soldater og private sikkerhetsvakter.