Klæbo står over Blinkfestivalen etter skade og sykdom: – Kommer for tidlig

Det er Norges Skiforbund som opplyser om Klæbos avbud til de tradisjonsrike konkurransene.

Årsaken er trøbbel Klæbo har slitt med for en tid tilbake.

– Johannes fikk i juni kjenning med en skade i albue, samt en forkjølelse som forsinket opptreningsfasen etter skaden. I samråd med helseteam har man besluttet at tøffe konkurranser under Blink-festivalen dessverre kommer for tidlig, sier landslagslege Ove Feragen.

– Han vil fremover prioritere trening, og oppfølging av fysioterapeut hjemme i Trondheim, legger han til.

Blinkfestivalen starter onsdag 31. juli med motbakkekonkurransen Lysebotn Opp i skøyting.

De påfølgende dagene er det klassiskrenn i Ålgård og fellesstart i Sandnes, før det hele avsluttes med sprint samme sted.

Også skiskytterne skal som vanlig delta i Blinkfestivalen.

