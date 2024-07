Flere stjerner dropper OLs åpningsseremoni: – Har sovet dårlig

Landslagssjef Thorir Hergeirsson opplyser til NTB at mange har valgt det bort på grunn av tiden det tar og opplegget rundt. Det dreier seg ikke om sikkerhet i vurderingen deres.

– Vi har sagt at det er åpent, men vi har samtidig sagt hva det innebærer. Det er en lang reise, mye venting. Du aner egentlig ikke når du er tilbake, sier Hergeirsson til NTB.

Ingen av spillerne NTB pratet med fredag formiddag hadde planer om å delta. Blant dem var Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen, Silje Solberg-Østhassel og Stine Skogrand.

– Det er noen som har vært på det (før), og det er selvfølgelig en opplevelse. Om noen ønsker det veldig sterkt, har vi sagt at vi ikke tar det fra dem. Men de må være klar over hva de skal inn i og ikke bli overrasket over at fem timer kan bli åtte timer, sier landslagssjefen.

Uvisst antall

Sikkerheten har ikke vært et tema. NTB har ikke lyktes med å få opplyst hvor mange fra den norske OL-troppen som blir å se fredag kveld.

– Det er nok en av de tryggeste plassene å være akkurat nå. Mange velger det bort fordi det er «langdrygt», sier Hergeirsson.

Norge tapte 28-32 for Sverige i OL-åpningen torsdag. Det kan ha vært medvirkende til at mange av spillerne dropper åpningsseremonien til tross for at Norges kamp mot Danmark ikke er før søndag.

– Nå prøver vi å optimalisere de stedene vi kan, for å være mest mulig klare mot Danmark, forteller Skogrand til NTB.

Sov dårlig

– Jeg har sovet dårlig. Det blir mye gåing og ståing og ikke så mye mat, og da tror jeg kanskje jeg har godt av å legge meg tidlig i stedet. Selv om jeg gjerne skulle sett den, sier kaptein Oftedal.

Åpningsseremonien starter klokken 19.30 og er ventet å bli av den spektakulære sorten nedover elven Seinen. Det er ventet at regnvær vil legge en demper.

Landslagets målvakt Katrine Lunde er i sitt 5. OL og skal bære det norske flagget sammen med sandvollyballspiller Christian Sørum.

