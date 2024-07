Lyn-trener Halvorsen forlenger: – Ønsker å være med videre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Som Dagsavisen skrev forrige onsdag, var Lyn og Jan Halvor Halvorsen så godt som enige om ny kontrakt. Torsdag opplyser Oslo-klubben i egne mediekanaler om at avtalen er undertegnet.

Halvorsen tok over som Lyn-trener i 2021, og 61-åringen hadde opprinnelig kontrakt ut årets sesong.

– Vi har hatt en god dialog lenge om en ny kontrakt, så det var fint at vi fikk skrevet under på papirene nå. De siste årene har vært en kjempeutvikling for både klubben og spillerne, sier Halvorsen.

Lyn rykket opp til 2. divisjon før 2023-sesongen. I fjor tok Oslo-klubben seg videre opp til 1. divisjon. Der har de bitt godt fra seg, og etter halvspilt sesong er avstanden opp til kvalifiseringsplass bare to poeng.

– Jeg ønsker å være med videre på utviklingen av klubben og ikke minst spillerne. Det er en fantastisk gjeng å jobbe med, og veldig moro å være med denne spillergruppa, sier Halvorsen videre.

Førstkommende lørdag spiller Lyn bortekamp mot Mjøndalen.

Les også: Lyn nær enighet med Halvorsen om ny kontrakt: – Ingen klubb jeg heller vil være i (+)