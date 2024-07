Pogacar skal krones i Nice – dette er søndagens TV-sport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

08.00: Snooker, Shanghai Masters, finale. (Eurosport 1)

08.20: Formel 3, VM-runde (9 av 14) i Budapest, Ungarn, hovedløp, med Martinius Stenshorne. (Vsport 1)

10.00: Golf, The Open Championship. The 152nd Open, fjerde og siste runde. Fra Royal Troon Golf Club, Troon, Skottland. Viktor Hovland misset cutten etter to dårlige dager i årets fjerde og siste Major-turnering. (Viasat Golf)

10.00: Formel 2, VM-runde (9 av 14) i Budapest, Ungarn, hovedløp, med Dennis Hauger. (Vsport 1)

11.00: Motorsport, Endurance Moto Racing, åttetimersløp fra Suzuka. (Eurosport Norge)

12.00: Motorsport, Porsche Supercup, Ungarn GP. (Eurosport 1)

13.00: Motocross, VM-løp fra Tsjekkia, 1 MX2. (Eurosport Norge)

14.00: Dart, Women’s World Darts Matchplay. (Vsport 2)

14.00: Motorcross, VM-løp fra Tsjekkia, Løp 1 MXGP. (Eurosport Norge)

14.15: Sykkel, Tour de France. Etappe 21: Monaco – Nice (33.7 km). Individuell tempo. For første gang i Tourens historie er ikke målgang i Paris, da rytterne i stedet sykler i mål langs Promenade des Anglais i Nice etter en avsluttende tempoetappe. (TV2 Direkte / Eurosport 1).

Les også: Halland Johannessen imponerte da Pogacar fortsatte triumfferden

14.30: Fotball, Eliteserien. Runde 15: Strømsgodset – Tromsø fra Marienlyst stadion i Drammen. (TV 2 Sport 1)

15.00: Formel 1, Ungarns Grand Prix i Budapest. (Vsport 1)

15.00: Snooker, Shanghai Masters, finale. (Eurosport Norge)

17.00: Motocross, VM-løp fra Tsjekkia, Løp 2 MXGP. (Eurosport Norge)

17.00: Fotball, Eliteserien. Runde 15: Haugesund – Viking fra Haugesund Sparebank Arena. (TV 2 Sport 1)

18.00: Formel E, London ePrix, løp 2. (Eurosport Norge)

18.00: Fotball, Superligaen (Danmark), 1. runde, Viborg - Brøndby fra Viborg stadion. (Vsport 3)

19.00: Sjakk, Champions Chess Tour 3. turnering (dobbelt utslagssystem), hurtigsjakk (best av 4), 3. dag: 1. finale. Taperrunden, kvartfinaler. (TV 2 Sport 2)

19.00: Fotball, Eliteserien. Runde 15: Rosenborg - Lillestrøm fra Lerkendal stadion i Trondheim. (TV 2 Sport 1)

20.00: Golf, LPGA-touren, Dana Open, 4. runde. (Viasat Golf)

20.00: Nascar, Cup Series, Brickyard 400. (Vsport 3)

20.00: Fotball, EM-sluttspill G19 i Nord-Irland. Gruppespillet 3. runde, gruppe A: Norge – Nord-Irland fra Belfast. Norge ligger poenget bak Ukraina før siste kamp, og må ta flere poeng enn Ukraina for å gå videre. Med andre ord bør Nord-Irland slås, selv om uavgjort kan holde hvis Italia vinner med flere mål mot Ukraina. (NRK 3)

20.30: Dart, World Darts Matchplay, dag 9, finale. (Vsport 2)

00.00: Golf, PGA-touren, Barracuda Championship, dag 4. (Eurosport Norge)

Les også: Innbytter Strand sikret VIF-seier fem minutter på overtid: – Årets deiligste (+)