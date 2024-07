Tadej Pogacar med ny fjellbragd – én etappe unna å vinne Tour de France

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sloveneren tettet luken opp den beintøffe avslutningsbakken og trillet alene i mål på toppen av Col de la Couillole.

Det var Pogacars femte seier i årets tour. UAE-stjernen vant sammenlagt i 2020 og 2021, mens Jonas Vingegaard tok de to neste. Nå ligger alt til rette for at Pogacar tar tilbake tronen.

Søndag avsluttes det hele med en røff tempo fra Monaco til Nice.

Tobias Halland Johannessen (24) imponerte ved å ta seg opp i dagens brudd.

– Han har kjørt vanvittig bra, sa Mats Kaggestad under TV 2s sending.

Les også: Pogacar parkerte Vingegaard på knalltøff etappe – økte stort i sammendraget