Pogacar parkerte Vingegaard på knalltøff Tour de France-etappe – økte stort i sammendraget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fredagens kraftprøvelse var av det virkelig harde slaget. Rytterne tok seg over to utenforkategoriserte stigninger i tillegg til én førstekategorisert stigning. Etappen på 144,6 kilometer gikk fra Embrun til toppen av Isola 2000.

Før etappen hadde slovenske Pogacar en ledelse på 3.11 minutter ned til danske Jonas Vingegaard på 2.-plass i sammendraget.

Seieren var UAE-rytterens fjerde i årets utgave. Fra før sto han med elleve etappeseirer i treukersrittet.

Uno-X-rytterne Jonas Abrahamsen og Magnus Cort var en del av et stort brudd på 22 ryttere som kom seg løs ganske umiddelbart på etappen.

Abrahamsen uttalte før starten at han ønsket å gå i brudd for å gjøre søknaden om å bli kåret til rittets mest offensive rytter enda sterkere.

– Jeg har vært offensiv fram til nå, og det ligger en pris i Nice som jeg gjerne skulle hatt. Jeg er den med flest kilometer i brudd i hele Tour de France. Hvis jeg greier å komme i brudd i dag også, ser det mer lysende ut for å få den prisen, sa Abrahamsen til TV 2.

I tillegg til de to Uno-X-profilene var også stjerner som Matteo Jorgenson, Michal Kwiatkowski, Valentin Madouas, Neilson Powless og Oier Lazkano med i bruddet.

Falt av

På vei inn mot den første utenforkategoriserte stigningen Col de Vars hadde utbryterne en luke på et snaut minutt ned til hovedfeltet, men en rekke angrep både foran og bakfra sprakk opp bruddet. Abrahamsen falt tidlig av, mens Cort måtte gi tapt omtrent halvveis på vei til toppen.

På Col de Vars hadde bruddet blitt redusert til ni ryttere, som skaffet seg en luke på 4,5 minutter inn mot Cime de la Bonette. Hovedfeltet klarte imidlertid ikke å ta igjen mer enn et drøyt minutt opp kraftprøvelsen.

Toppen er en av Europas høyeste asfalterte veier og den høyeste toppen som noen gang har blitt passert i et Grand Tour-ritt. Det høyeste punktet rytterne tok seg over var på 2802 meter over havet.

Les også: Campenaerts vant da Halland Johannessen falt fra seierskampen: – Er det mulig?

Utklasset konkurrentene

Opp til målgang på Isola 2000 ble det en real kamp mellom rytterne i tet, hvor Matteo Jorgenson rykket ifra med 13 kilometer igjen til toppen.

Snaue fem kilometer senere satte Pogacar fart bak i hovedfeltet og rykket fra samtlige. Sloveneren brukte ikke mer enn seks kilometer på å ta igjen amerikaneren, som hadde en ledelse på 2,5 minutter.

Pogacar levnet Jorgenson ingen muligheter til å ta en seier og suste forbi så fort han hadde muligheten.

Les også: Abrahamsens klatresuksess: – Det gir enorm effekt i Norge (+)