Slo tilbake med seier i første kamp etter ferien – dette er Lyn-børsen

ALEXANDER PEDERSEN – 5. Rakk såvidt ballen før Åsane-spiss Erling Myklebust, og forhindret med det et baklengsmål tidlig. Ble rundet da Myklebust scoret like etterpå, men tok det han skulle ta.

JØRGEN SJØL – 5. Ikke like involvert som sin backkollega på motsatt kant, som ikke var så rart siden Lyn angrep mye på motsatt side.

WILLIAM SELL – 6. Kapteinen gikk foran med god duellkraft som vanlig, og startet også angrepet som endte med Lyns første mål da han stanget unna et innlegg som Jacob Hanstad plukket opp. Helt enorm trippelblokkering da Åsane fikk muligheten til å redusere etter pause.

DANIEL SCHNEIDER – 5. Litt smårusk i maskineriet fra start, som nesten førte til store muligheter for Åsane. Satte først Åsane-spiss Erling Myklebust i offside, før han løp opp igjen spissen og fikk stoppet den første avslutningen, men ikke den andre. Uheldig med den, Schneider. Også han kastet seg inn og blokkerte helhjertet, og sto opp i duellspillet på defensiv dødball.

HERMAN SOLBERG NILSEN – 6. Var usedvanlig kald da han ventet ut Åsanes forsvar og satte inn sitt første mål i Obosligaen. Som vanlig villig med offensivt og skapte problemer med flere innlegg. Det førte imidlertid også til at Myklebust slapp til i bakrom, og slapp til litt mange innlegg fra sin side.

ADRIAN BERNTSEN – 4. Løp mye på midten, men fikk ikke til så mye. Litt mer anonym enn sine rekkekamerater, og leverte et par svake dødballer. Av før timen spilt.

EVEN BYDAL – 5. Sedvanlig trygg og rolig med ballen, og slo mange gode baller i bakrom på Johansen i starten. Slet litt med å kontrollere midtbanen utover i kampen, da Åsane fikk en del overganger. Gjorde jobben sin på midten som vanlig.

JULIUS SKAUG – 6. Fikk en stor mulighet like før kvarteret spilt fra 16-meteren, men ble hindret scoring av en god Åsane-keeper. Mye involvert i starten med gode pasninger, og fant også Solberg Nilsen med et flatt innlegg inn i feltet foran Lyns 1-0-scoring. Gikk på mange gode løp i boksen, og var nær på å score ti minutter etter pausen. God kamp av indreløperen, som ble tatt av 20 minutter før pause.

JACOB HANSTAD – 7. Beholdt plassen på laget i konkurranse med Ole Breistøl, og var veldig frisk på sin venstrekant. Plukket opp klareringen fra Sell og avanserte over hele banen før han slapp ballen til Julius Skaug i forkant av ledermålet. Glimrende 3-1-scoring like etter pause, da han kastet seg rundt og scoret med en nydelig volley. Strålende innlegg til Skaug minutter etter egen scoring. Av like før slutt.

MATHIAS JOHANSEN – 5. Gikk på mange gode løp i bakrom, som strakk Åsane-forsvaret og skapte rom for både kantspillerne og midtbanespillerne til Lyn. Misbrukte en stor mulighet like etter timen og like før slutt, og fikk nesten chippet over keeperen kvarteret før slutt.

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN – 6. Skaffet Lyn straffe etter halvtimen spilt, da han ble felt i Åsane-boksen. Tok straffen selv og banket den selvsikkert ned i hjørnet for sitt sjette mål i årets sesong. Fikk en målgivende like etter pause da hans heading fant Hanstad før hans volleyscoring.

TOBIAS MYHRE – 5. Inn minuttet før timen for Adrian Berntsen. Tok også over dødballansvaret, men utmerket seg ikke voldsomt verken på dødball eller ellers i kampen. Løp mye, og gjorde jobben.

Salim Laghzaoui og Ole Breistøl spilte for lite til å bli vurdert.

