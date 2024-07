Mykkeltvedt med mål og målgivende da Loket åpnet høstsesongen med seier

READY – TRÆFF 1-1 (1-0): Ready avsluttet vårsesongen med fem strake seiere, som gjorde at laget klatret voldsomt på tabellen. Motstander i første kamp etter ferien var den ganske så overlegne serielederen Træff, som også startet best i varmen på Gressbanen. Da lagene nærmet seg halvspilt første omgang gikk også Ready opp i ledelsen da laget fikk satt opp Fredrik Storløkken på kanten av 16-meteren. Han tok med seg ballen inn i boksen og la den flatt inn i boksen, der Martin Solli løp fra gjestenes forsvarere og satte inn ledermålet før lagene tok drikkepause.

Serieleder Træff fikk en enorm mulighet til å utligne ikke lenge etterpå, og tok over litt av initiativet resten av omgangen, men klarte ikke å score på sjansene de skapte. Dermed gikk Ready til pause med ledelsen, men det gikk ikke mange minuttene før Træff fikk sin utligning. Gjestene fikk først et farlig frispark, som førte til et par cornere på rad, og den siste traff hodet til Jesper Myklebust. Hans heading traff lagkamerat Kristian Selmer, som stusset den inn til store protester fra Ready, som mente det var offside.

Begge lagene jaktet seiersmålet resten av kampen, men ingen fant veien til nettmaskene. Dermed startet Ready med et ganske sterkt hjemmepoeng mot serieleder Træff i første kamp etter ferien.

LOKOMOTIV OSLO – HØDD 2 2-1 (1-1): Loket startet sesongen veldig bra, og var ubeseiret etter de første sju kampene. Det inkluderte en seier hjemme mot serieleder Træff, men etter tapet i lokaloppgjøret mot Ready avsluttet Lokomotiv Oslo vårsesongen med fire tap på de siste fem kampene. Noe som gjorde at de raste nedover på tabellen, og ble passert av blant annet Ready. Motstander i første kamp etter ferien var Hødd 2, som lå under streken, og det var gjestene som scoret først i lagenes aller første møte.

Hødd-rekruttene fikk ballen til Iver Johansen med en leken hæflikk noen meter inne på egen banehalvdel. Han fosset gjennom hele Lokets banehalvdel, og satte opp bror Ulrik Johansen på kanten av 16-meteren, som igjen slo ballen på tvers av Loket-boksen der Haakon Sværen som bredsidet ballen i mål på bakerste stolpe. Bare tre-fire minutter senere var det balanse i regnskapet, da Mika Mykkeltvedt ble lagt i bakken inne i Hødd-boksen etter et langt innkast.

Loket-spissen tok straffesparket selv, og sendte den langt ut i det høyre hjørnet. Hødd-keeper Eirik Bjørnevik var etter den, men rakk ikke ut. Dermed var lagene like langt. Loket var det førende laget etter straffesparket, og hadde et skudd i tverrligger rundt halvtimen, men klarte ikke å finne veien til nettmaskene igjen før pause. Loket fortsatte å presse på for et ledermål også etter hvilen, og hadde nytt skudd i stolpen, i tillegg til flere dueller foran mål der Hødd-rekruttene med nød og neppe fikk klarert.

Vertene måtte imidlertid vente helt til minuttet før slutt før de klarte å finne veien til mål. Igjen kom det på et langt kast, der Lokets første målscorer Mika Mykkeltvedt slo Hødd-keeperen i duell og headet den bakover i feltet. På bakerste stolpe sto Erlend Storseth helt alene, og fra nesten inne i mål var det umulig for Storseth å bomme, og dermed fikk Lokomotiv Oslo sin velfortjente scoring og seier mot Hødd 2.

---

Neste runde

3. divisjon avd. 3 - runde 16

10. august kl. 14.00: Frigg – Flint (Tørteberg)

11. august kl. 14.00: Gamle Oslo – Mjøndalen 2 (Vallhall). 15.00: Oppsal – Asker (Trasop).

12. august kl. 19.00: Nordstrand – KFUM Oslo 2 (Niffen)

13. august kl. 18.00: Ullern – Skeid 2 (CC Vest Arena)





3. divisjon avd. 5 - runde 14

Fredag 26. juli kl. 19.30: Træff – Lokomotiv Oslo (Reknesbanen)

Lørsdag 27. juli kl. 15.00: Fu/Vo – Ready (Funnefoss gress)

---