Håndballjentene knuste Danmark i OL-generalprøven: – Gir masse selvtillit

Håndballjentene står dermed med tre seire på de fire treningskampene de har spilt før OL. I Tokyo i 2021 (utsatt fra 2020) ble det bronse på Hergeirsson & co.

Islendingen er godt fornøyd med oppkjøringen, men er tydelig på at han ikke lar seg helt rive med heller.

– Samtidig er det viktig å være ydmyke og ikke få en falsk god følelse. Jeg er litt usikker på danskene … sa landslagssjefen til TV 2.

– Det er deilig å ha en sånn kamp som i dag. Det var mye som ble veldig positivt, istemte kaptein Stine Bredal Oftedal, som ble hyllet før kampstart. Hun har annonsert at hun legger opp etter sesongen.

Håndballjentene starter Paris-lekene mot Sverige 25. juli. Deretter er det gruppespillskamper mot Danmark, Sør-Korea, Slovenia og Tyskland.

– Vi reiser inn med masse selvtillit. Vi gjorde veldig mye bra i dag. Det ser bra ut så langt, sa Oftedal.

Til tross for at torsdagens treningskamp endte relativt målrik, fikk kampen en treg start. For det var først etter tre redninger at Katrine Lunde måtte slippe inn en scoring.

De norske angrepsspillerne hadde riktignok heller ikke vært sylskarpe foran mål i starten av oppgjøret, og det sto dermed bare 1-1 på måltavla etter over fire minutters spill.

Lagene fulgte hverandre så til 8-8, før de norske håndballjentene rykket ifra. På 12-8 så danskene seg nødt til å ta en timeout for å få litt mer kontroll på kampen igjen.

Overkjøring

Danskene klarte likevel ikke å kneppe innpå mer enn ett mål til dommeren blåste av omgangen. Da lagene gikk til pause ledet Norge 19-16.

– Jeg synes at vi spiller veldig, veldig bra fremover, og så sliter vi litt bakover med linjespillet. De har fått litt for mange innspill, så vi må få opp litt flere brudd, lage flere taklinger og demme opp for strekspillerne deres, sa landslagsspiller Marie Davidsen til TV 2 i pausen.

I andre omgang økte de norske håndballjentene ledelsen sin ytterligere, og danskene tok en ny timeout ledet Norge 27-20 med 14 minutter igjen på klokken.

Situasjonen ble heller ikke noe bedre for danskene da de gikk rett ut og bommet på to straffer på rad etter peptalken. Rødtrøyene satte riktignok inn returen på det andre forsøket.

Danskene prøvde desperat å komme seg med i kampen igjen, men i stedet for å ta innpå, økte heller Norge ledelsen sin. Da kampen til slutt ble blåst av sto det 35-24 på måltavla.

Uten Reistad

Norge og Danmark møttes også på Gjøvik på tirsdag, hvor det endte i 26-24-seier til håndballjentene. I begge kampene måtte Hergeirssons kvinner klare seg uten superstjernen Henny Reistad, som liter med ankelen etter at hun fikk en smell i en treningskamp mot Frankrike.

Reistad er imidlertid optimistisk på å rekke lekene i Paris.

– Jeg har definitivt tro på OL-spill. Vi jobber med å få meg klar til første kamp, sa hun til NTB før treningskampene mot Danmark.

