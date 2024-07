Amnesty kritisk til IOC-svar om hijabforbud: – Strider mot egne forpliktelser og verdier

I en artikkel skriver Amnesty at forbudet har skapt en «uholdbar situasjon» der OL-vert Frankrike bryter flere menneskerettighetsforpliktelser. Det inkluderer ifølge organisasjonen verdier og forpliktelser som er fastsatt av Den internasjonale olympiske komité (IOC) selv.

Amnesty hevder i en rapport at forbudet «avslører franske myndigheters diskriminerende hykleri og IOCs svakheter».

– Å forby franske idrettsutøvere med sportshijaber å konkurrere i de olympiske og paralympiske leker gjør narr av påstandene om at Paris-OL er det første likestillings-OL, og det avslører den rasistiske kjønnsdiskrimineringen som underbygger tilgangen til idrett i landet, tordner Anna Blus.

Blus er sentral i Amnestys arbeid med kvinners rettigheter.

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

– Kan ha en ødeleggende innvirkning

Hun tror forbudet kan få store konsekvenser.

– Diskriminerende regler som bestemmer hva kvinner skal ha på seg er et brudd muslimske jenters rettigheter. Det kan ha en ødeleggende innvirkning på deres deltakelse i idretten, sier Blus.

NTB har kontaktet IOC angående kritikken fra Amnesty. I en epost svarer de blant annet følgende:

«I OL er det IOC og de internasjonale forbundenes regler som er gjeldende. Utøvere står fritt til å bruke hijab, slør og hodeskjerf i de olympiske landsbyene og på olympiske arenaer. I konkurranser bestemmes reglene av de relevante forbundene. I noen idretter er det restriksjoner knyttet til klær, inkludert men ikke begrenset til hijab, for å ivareta sikkerheten til utøverne».

Gjentatte krav

Videre i artikkelen skriver Amnesty at IOC, til tross for gjentatte krav, har valgt å ikke oppfordre franske myndigheter til å oppheve forbudet.

– I et brev hevder IOC at forbudet er utenfor den olympiske bevegelsens handlingsrom. De skriver at «religionsfrihet» tolkes ulikt i forskjellige land. IOC nevner imidlertid ikke at forbudet krenker retten til uttrykelsesfrihet og tilgang til helse, skriver Amnesty.

Organisasjonen påpeker at det franske hijabforbudet strider mot klesreglene til blant andre Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), Det internasjonale basketballforbundet (Fiba) og Det internasjonale volleyballforbundet (Fivb). Amnesty har undersøkt regelverket i 38 europeiske land, og de konkluderer med at Frankrike er det eneste landet med et slikt forbud.

«Det olympiske charteret er ganske tydelig: Rettighetene skal sikres uten diskriminering av noe slag. (...). Likevel handler idrettsutøvere i samsvar med nasjonal kontekst. Religionsfrihet tolkes ulikt, og dette gjenspeiler seg også i nasjonale tilnærminger til idretten. Bruk av hijab, slør eller hodeskjerf er svært omdiskutert i mange land, både der det er obligatorisk, valgfritt og forbudt», skriver IOC til NTB.

Les også: Synnøve Vereide Trampe: Kvinner kan velge og vrake. Menn kan velges – eller vrakes (+)

– Ikke for sent

Amnesty viser til at sekularisering eller statsnøytralitet ikke er legitime grunner til å pålegge begrensninger i ytrings- og/eller religionsfriheten. De mener det har pågått en tjue år lang kampanje med «skadelig lovgivning og regulering av muslimske kvinner og jenters klær i Frankrike», og at reguleringen er «drevet av fordommer, rasisme og kjønnsbasert islamofobi».

– Ingen beslutningstakere skal diktere hva en kvinne kan og ikke kan bruke når det gjelder klær. Ingen kvinner skal bli tvunget til å velge mellom sporten og sin kulturelle tro eller identitet, sier Blus, før hun avslutter:

– Det er ikke for sent for verken franske myndigheter, idrettsforbund eller IOC å gjøre det rette og oppheve hijabforbudet.

IOC skriver at det eneste tilfellet som berører hijabforbudet, er løst «med hensyn til alles tilfredshet».

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt