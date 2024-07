Noah Holm senket Manchester United – sikret RBK-seier på overtid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rosenborg bombarderte United-målet i første omgang, men etter treff i stolpen og tverrligger, måtte likevel Alfred Johanssons menn gå målløse av banen til pause.

– Jeg føler at vi spiller veldig bra og har vært best, så det er bare å fortsette sånn i andre omgang. Det er frustrerende, for jeg har hatt kanskje tre sjanser som jeg burde scoret på, sa Marius Broholm til VGTV i pausen.

I pausen byttet United-sjef Erik ten Hag ut hele laget utenom keeper Radek Vítek, som storspilte i førte omgang. Johansson tok også ut Sander Tangvik, Sverre Nypan og Tomás Nemcík.

Trønderne fortsatte å presse United i andre omgang, men også da Tobias Børkeeiet fyrte av etter en drøy time var det bare metallet som sto i veien for at RBK tok ledelsen.

Tre minutter på overtid gjorde Holm seg tellende og scoret kampens eneste mål.

– Prinsipielt imot

Allerede i april ble det klart at Rosenborgs største supportergruppe, Kjernen, ikke ville syne under mandagens treningskamp.

– Vi er prinsipielt imot slike showkamper, som kun har et kommersielt formål, men vi har forståelse for at klubben velger å gjøre det – gitt situasjonen klubben er i økonomisk, sa talsperson Bjørn Skar til TV 2.

Man kunne likevel se en både en rekke Rosenborg- og United-supportere neste fylle opp stadion.

Reserver

Det var en b-preget Manchester United-tropp som gjestet Lerkendal mandag kveld. Av A-lagsstjerner var bare Jonny Evans, Aaron Wan-Bissaka, Casemiro, Mason Mount og Mason Mount å se på gressmatten i Trondheim.

Spillere som Harry Maguire, Antony, Jadon Sancho, Victor Lindelöf og André Onana ble igjen i Manchester for å trene seg opp, meldte klubben før oppgjøret.

Senere i oppkjøringen skal United også opp mot Rangers, Arsenal, Real Betis og Liverpool, før de møter byrival Manchester City i Community Shield.

