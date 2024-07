Herrem om OL-spill i 2028: – Skal aldri si aldri

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rogalendingen er blant håndballandslagets mest rutinerte spillere. Tolv år er gått siden hun ble olympisk mester, men blir årets OL-turnering hennes siste?

Herrem klarer ikke å gi et konkret svar.

– Det er et vanskelig spørsmål, men i utgangspunktet er svaret ja. Man er 37 år, så det høres litt sånn ut. Jeg har også lært meg at man aldri skal si aldri, så man må se an kroppen, prestasjonene og ikke minst motivasjonen. Akkurat nå har jeg ganske mye av det, sier hun til NTB.

For tre år siden sa Katrine Lunde at OL i Tokyo kom til å bli hennes siste, men den 44-årige keeperen er fortsatt en nøkkelspiller for Norge.

– Derfor er det et vanskelig spørsmål. Man sier at fire år er ganske lang tid, men så går det ganske kjapt likevel, sier Herrem.

Norge runder av OL-oppkjøringen med to kamper mot Danmark. Den første er lagt til Gjøvik Fjellhall tirsdag, mens den andre spilles på bortebane i Hillerød to dager senere.

Sverige blir Norges første motstander i Paris-OL 25. juli.

