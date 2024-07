Ubeseirede Mol og Sørum klare for semifinale i Wien

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kvartfinaleseieren kom mot amerikanske Miles Partain og Andy Benesh med sifrene 21-17, 21-16.

I semifinalen venter vinneren av oppgjøret mellom spanske Pablo Herrera og Adrian Gavira Collado og den tyske duoen Nils Ehlers og Clemens Wickler. De møtes senere lørdag.

Mol og Sørum tok styringen i første sett og opparbeidet seg raskt en komfortabel ledelse. Den norske duoen vant til slutt settet 21-17 og kunne dermed sikre semifinalebillettene i andre sett.

Sett to startet imidlertid langt jevnere, hvor parene fulgte hverandre stort sett hele veien til 12-12. Da tok Mol og Sørum styringen igjen og skaffet seg en stor ledelse, som de holdt hele veien inn til 21-16-seier.

Sandvolleyballduoen har enn så lenge gjort rent bord i den østerrikske hovedstaden. I gruppespillet vant de alle kampene og toppet dermed puljen. Det betydde også direktekvalifisering til lørdagens kvartfinale.

Turneringen er Mol og Sørums siste før OL i Paris. Der er nordmennene tittelholdere og kan bli tidenes første sandvolleyballpar på herresiden som forsvarer et OL-gull.

I Frankrike er de ikke like store favoritter som sist. Den unge svenske duoen Jonatan Hellvig og David Åhman har herjet de siste par årene, og verdensenerne sto blant annet i veien for Mol og Sørums finaledrøm under EM i München i 2022. Siden har de utkjempet flere tette dueller.

Mol var tidligere i år gjennom en operasjon etter et brudd i foten.

