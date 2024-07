Northug-statue avduket i hjembygda: – En hyllest til hele Norges skikonge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Statuen ble avduket lørdag klokken 16. I forkant ble det holdt et minisprintrenn for barn og en egen showsprint der Northug selv deltok. Statuen er laget av Tore Bjørn Skjølsvik.

– Statuen er en hyllest til hele Norges og hjembygdas skikonge. Folkefavoritten som rocket opp langrennssporten med sine fantastiske prestasjoner, mange kommentarer og folkelige nærhet. Statuen skal stå i Framverran, het det i invitasjonen til avdukingen.

Det var i fjor høst at det ble kjent at det skulle lages en statue av Northug. Den tidligere TV 2-profilen og langrennsjournalisten Ernst A. Lersveen hadde jobbet i kulissene for å sikre finansieringen av statuen, der kostnadsrammen lå på 1 million kroner.

Northug har en eventyrlig langrennskarriere å se tilbake på. CV-en teller to gull, ett sølv og én bronse i OL, i tillegg til 13 gull og tre sølv i VM. han har også vunnet verdenscupen sammenlagt to ganger og Tour de Ski i 2014/15-sesongen.

Og på tross av sine 38 år, har skikongen ennå ikke lagt skiene på hylla. Northug er fortsatt aktiv i langløpssirkuset, men vil trolig ikke øke beholdningen sin av seire i verdenscupen fra 38.

Om et par uker blir Northug å se igjen under rulleskirennene i Blinkfestivalen. Der møter han knallhard konkurranse i stjerner som Johannes Høsflot Klæbo.

