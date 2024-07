Warholm røpte pengetap under fotball-EM og spøkte om Monaco-løpet: – Jeg skal løpe sakte

De tre friidrettsstjernene er de tre soleklart raskeste i verden på 400 meter hekk og stiller alle til start under helgens Diamond League-stevne i Monaco.

– Vi har løpt mot hverandre mange ganger. Jeg og Rai kom inn i sirkuset nesten likt og vi har alltid hatt det veldig bra sammen. Vi har hevet alt til et nytt nivå og det har vært en syk reise. Det å ha konkurrenter som alltid holder deg på tærne er både positivt og negativ, for vi har tatt det til det høyeste nivået i hele friidretten. Det er kanskje litt cocky, men det er sånn jeg ser det, sa Warholm.

– Vi er klare for å konkurrere i morgen og jeg tror at alle er selvsikre, men å snakke om tider tror jeg aldri er noe lurt. Jeg tror løpet blir bra uansett og det kommer til å bli et race, fortsatte han.

Warholm ble bedt om å gi et lite tips til hvordan helgens løp ender, noe han ikke ønsket å belemre folk med.

– Jeg har bettet mye under fotball-EM og jeg vil ikke at folk skal høre på mine råd, for de er dårlige, sa Warholm og spøkte med at han skulle løpe sakte i Monaco for å få opp oddsen sin til OL.

– Jeg skal løpe sakte så det blir mer penger å tjene. Så hvis du vil sette penger på meg, har vi en avtale, fortsatte han.

– Ikke normalt

Benjamin spøkte på sin side med at han skal en tur innom kasinoene i byen før helgens stevne. Han langet også ut mot at «alle rundt» forventer raskere tider i hvert stevne og mesterskap.

– Jeg føler at fansen og media ikke setter pris på hvor sykt det vi gjør er. Vi har blitt så vant til å se tider på 46 sekunder og folk åpner sesongen med tider som er under verdensrekorden som var før vi startet, sa Benjamin.

– Uansett hva tiden blir i morgen, synes jeg at det skal settes pris på når de tre beste møter opp her, fortsatte han.

Brasilianske Dos Santos er også glad for at alle tre er på plass i Monaco og gleder seg til å fortsette å se utviklingen på 400 meter hekk.

– Det er veldig, veldig gøy å være en del av dette. For det vi driver med nå, er ikke normalt. Vi er de tre raskeste, og ikke bare nå, men gjennom alle tider, sa Dos Santos.

Oppvarming til OL

Warholm er verdensrekordholder fra da han løp inn til OL-gull med tiden 45,94 i Tokyo i 2021. Benjamin har imidlertid sesongbeste i verden på 46,46 fra det amerikanske OL-uttaket.

Warholm har 46,70 som toppnotering i 2024. Den tiden satte han under Bislett Games i mai, mens han senere vant EM-gull på 46,98.

Søndag var verken Warholm eller Benjamin på startstreken i Paris, da Dos Santos vant på «bare» 47,78.

– Man tenker mer på å vinne og å bli raskere i hvert løp. Jeg var ikke bekymret for tiden, for man må være smart etter en så lang tur, sa Dos Santos på torsdagens pressekonferanse.

Senere i sommer møtes også rivalene i OL i Paris.

