Warholm-rival vant i Paris – over sekundet bak årsbeste i verden

Løpet var et stykke unna å være blant årets raskeste på distansen, og det var brasilianerens svakeste tid i 2024.

– Her var ikke Dos Santos riktig så sprek som jeg hadde forventet. 47,78 er i hvert fall et sekund svakere enn jeg hadde tenkt at det skulle være, men det er mulig vinden preget løpet, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Tidligere i uken gjorde Rai Benjamin sesongbeste i verden på 46,46 i det amerikanske OL-uttaket.

Karsten Warholm har 46,70 som toppnotering i 2024. Den tiden satte han i Bislett Games i mai, mens han senere vant EM-gull på 46,98.

Sunnmøringen har verdensrekorden på 400 meter hekk. For tre år siden løp han inn til 45,94 da han ble olympisk mester for første gang.

Søndag var verken Warholm eller Benjamin på startstreken i Paris. Neste uke møtes Warholm og Dos Santos i Diamond League i Monaco.

Senere i sommer møtes rivalene i OL i Paris.