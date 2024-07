Tøff kamprekke venter etter dårlig Kåffa-periode: – Må gjøre det bedre for å overleve

EKEBERG (Dagsavisen): Etter en god start på sesongen der KFUM Oslo plukket poeng jevnt og trutt, og tok sine tre seiere borte mot Sarpsborg, Haugesund og ikke minst Rosenborg. Siden den historiske 16. mai-seieren på Lerkendal har det blitt tre uavgjort og nå to tap etter ferien. Det er en tendens trener Johannes Moesgaard ikke liker.

– Etter ferier har vi ofte brukt litt tid på å komme i gang igjen. Vi er gode når kampene kommer tett, men nå må vi få litt fart på beina igjen. Vi har spilt ok fotballkamper, men har slitt med å avgjøre dem. Når det skjer i flere kamper på rad kan det sette seg litt i hodet på gutta, og da må du ha litt godt humør i det du driver på med i hverdagen og vite at du er på vei riktig sted, forteller Moesgaard til Dagsavisen.

Samme problem som landslaget

Kåffa-treneren mener det er åpenbart at man må gjøre noe med den statistikkene om man skal være med i det gode selskap, og sier at det er noe de jobber med hver eneste dag.

– Vi har sett at vi har nivået inne, så nå går det mer på evnen vi har som lag til å holde det nivået over 90 minutter. At vi ikke klarer det går beror også på en del mentale aspekter. Vi må klare å lide litt på slutten når du leder, tåle trøkk mot egen boks og kunne forsvare oss med råskapen som en del av de andre lagene gjør. Der har vi noe å gå på, sier Moesgaard.

– Litt som det norske landslaget?

Haha, ja. Det er helt riktig. Nå er nok inngangen vår en litt annen enn det landslaget har med Haaland og Ødegaard, men vi er opptatt av å forsvare oss godt når vi er lavt i banen, som kan gi oss masse gode overgangsmuligheter. Samtidig ser vi også at de andre lagene ofte har to skudd på mål og at begge de går i mål, mens vi må ha flere mål for å score på våre sjanser. Så det er ikke bare at vi gjør feil bakover, men effektiviteten foran mål må også opp, forteller Kåffa-treneren som minner om at de aller fleste av spillerne har tatt nivået i Eliteserien i år.

– De andre lagene har en helt annen erfaring enn det vi har, som gjør at de vet hvordan de skal holde oppe nivået hver eneste uke. Vi er bare så vidt i gang med å bygge opp den og lære å ta nivået, og skal vi være med videre denne høsten må vi løfte prestasjonsgruppa i løpet av tidlig høst. Vi er glade for å være der vi er, og jeg tror nok det er mange som trodde vi skulle gjøre det enda dårligere, men det er klart at vi må gjøre det bedre enn vi gjør det nå for å overleve, sier Moesgaard.

Hjemmebane til besvær

Så langt har Kåffa tatt mesteparten av poengene sine på bortebane, der laget har sanket 11 av 15 poeng. Dermed har det bare blitt fattige fire poeng på de første sju hjemmekampene, som er nest dårligst i ligaen kun slått av Sarpsborg med tre. Noe av grunnen til det kan kanskje tilskrives banen, som gradvis har blitt hardere og dårligere siden seriestart.

– Banen blir dårligere for hver dag som går. Du merker når du kommer på andre baner at det er bedre for knær og hofter at du får spille på et litt mykere og bedre underlag der ballen flyter bedre. Sånn sett hadde det kanskje vært bedre å spille på Intility, med tanke på underlaget, men det er likt for begge lag. Det er et større problem i treningshverdagen enn på kamp, og jeg vet ikke hvor mye det har spilt inn på hjemmeformen. Det har vært litt tilfeldigheter også har vi rett og slett ikke vært gode nok til å vinne hjemme, sier Robin Rasch til Dagsavisen.

Kåffa-kaptein Robin Rasch synes laget har fått dårlig betalt for prestasjonene de to siste månedene som bare har gitt én ligaseier. (Pål Karstensen)

Kåffa-kapteinen er enig i at den siste formen ikke har vært bra nok, men liker å se litt bak resultatene og.

– Jeg synes vi har vært gode i mange av kampen, og mener vi var best borte mot Glimt og klart best hjemme mot Sandefjord. Mot Odd var det kanskje litt mer jevnt, men også der synes jeg vi var det beste laget. Kampene mot Lillestrøm og Viking var helt jevne, så vi har i hvert fall ikke vært noe dårligere enn de lagene vi har møtt. Det gjelder bare å «uppe gamet» litt i begge boksene og vippe kampene til vår favør, forteller Rasch.

Tøff kamprekke

Til helgen er det Tromsø som venter, i det som blir en viktig kamp for begge lag i en uhyre jevn eliteserie. Etter Tromsø-kampen venter det tøffe kamper på rekke og rad i Molde, Bodø/Glimt, Fredrikstad og Rosenborg før Tromsø kommer til Ekeberg igjen i midten av august.

– Det er mange lag innenfor et lite område av tabellen med tanke på poeng, så vi må prøve å være gode nok fremover, slik at vi får spilt enda mer mot de lagene også neste år. Det er gøy når det er jevnt med mange lag både i topp og bunn, også gjelder det bare å ta nok poeng til å overleve. Det er ikke verre enn det, sier Rasch og smiler.

Moesgaard tror laget trenger minst seks seiere til for å holde seg.

– Vi viser at vi kan være med å hamle opp med alle lagene vi møter, og ser du på lagene som ligger rundt oss tror jeg flere vil slite med å skape den stabiliteten som skal til for å ta veldig mange flere poeng enn oss. Blant alle lagene som på den nedre halvdelen er det veldig jevnt, og lagene taper og vinner om hverandre. Det å få med seg poeng fra toppmatchene vi skal inn i blir viktig, men vi har også en viktig rekke med kamper mot lagene rundt oss som blir enda viktigere. Da kan vi ikke gjøre som vi gjorde her hjemme mot Sandefjord og Odd, da vi trenger trepoengere igjen, avslutter Kåffa-treneren.

