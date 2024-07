Kristoff sjanseløs da Philipsen tok suveren Tour-seier: – Litt for svakt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Philipsen var sterkest i den fartsfylte avslutningen.

– Han viser at han fortsatt er i stjerneform. Der viser de hvorfor opptrekket til Mathieu van der Poel er så viktig. Det er en suveren seier, sa TV 2s ekspert Mads Kaggestad.

Forrige gang Tour de France-sirkuset hadde målgang i Saint-Amand-Montrond, tok Cavendish sin 25. etappeseier i rittet. Det var på forhånd knyttet spenning til den krevende avslutningen

– Det er en ganske teknisk finale. Inngangen til svingene er på ganske dårlige veier med mange kumlokk og mye asfalt. Det rolige tempoet betyr at det kan bli mange med gode bein inn i en kaotisk finale, sa TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

Uno X-laget håndterte avslutningen dårlig. Alexander Kristoff syklet inn til en 16. plass.

– Vi klarte ikke å holde meg foran dessverre. Vi ble forbikjørt på den siste kilometeren, og mistet Søren (Wærenskjold) i en rundkjøring før slutten som jeg hadde trengt for å gjøre det bedre. Jeg fikk også en dårlig sving før mål og kom for langt bak. Jeg satt der med mange andre sprintere, så med en bedre utgangsposisjon kunne jeg vært med å kjempe, men det var håpløst fra en så dårlig posisjon. Det er litt for svakt fra oss rett og slett, sa Kristoff til TV2 rett etter målgang.

Ingen sidevind

Tross en flat etappeprofil var det spådd at sidevind kunne skape trøbbel for sammenlagtkanonene på de siste seks milene. Det var tilfelle da Tour de France-feltet tråkket i mål i Saint-Amand-Montrond i 2013.

– Sidevinden kan virkelig gjøre mye ugagn. Det var et voldsomt sidevindskjør her i 2013. Det kan det også bli i dag, sa Drivenes før etappestart.

Vinden var imidlertid ikke kraftig nok til å utgjøre en forskjell, og den 10. etappen endte dermed i massespurt,

– Lurer på hva arrangøren tenker

Stort sett hele lørdagens etappe gikk særdeles rolig for seg. Det fikk Eurosports kommentatorer til å reagere.

– Rittarrangørene prøver å lage et dynamisk ritt, men dette er antakeligvis saktere enn de sykler på trening. Jeg lurer på hva arrangøren tenker. I gamle dager ville det vært helt naturlig at lag som Uno-X og TotalEnergies ville gått i brudd for å vise seg plassen verdig. Sånn er det ikke lenger, sa Eurosports sykkelekspert Henrik Evensen.

Eurosport-kommentator Theis Magelssen stemte i.

– Vi ser i andre Grand Tour-ritt at på etapper som dette, så er nivået på de svakeste lagene så høyt at ingen av dem føler at de må gå i brudd. TotalEnergies vant på søndag. Hvorfor skal de rote bort krefter i bruddet? undret Magelssen.