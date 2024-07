Dreges far holdt tale: – Sykling var alt for ham

– Dette minnerittet tok sted etter et initiativ fra hele sykkelmiljøet som er samlet her i Østerrike rundt. Vi vet at André ville ha ønsket det slik. Sykling var alt for ham, sa en sterkt preget pappa.

André Drege omkom i en ulykke på lørdagens etappe av Østerrike rundt. Han ble 25 år gammel. Søndagens etappe i rittet ble avlyst, og det ble isteden gjennomført et minneritt for nordmannen.

Før start ble det holdt ett minutts stillhet til minne for Drege. Samtlige lagkamerater holdt Dreges startnummer opp før de tråkket i gang minnerittet.

– I all tragedien er det vakkert å se at sykkelmiljøet står samlet, alle for én. Våre hjerter smelter av å se hvordan sporten tar vare på hverandre. På vegne av familien takker vi arrangøren, Coop-Repsol, Jayco AlUla og alle de andre lagene, fortsatte han.