Nederland semifinaleklar

De oransjekledde var lenge i trøbbel på Olympiastadion i Berlin. Spillet gikk for sakte mot et kompakt Tyrkia, men så kom temposkiftet som endret alt.

Stefan de Vrij stanget inn utligningen etter 70 minutter, og kort tid senere kranglet Gakpo inn vinnermålet med den tyrkiske høyrebacken Mert Müldür på slep.

Gakpo er toppscorer i mesterskapet med sine fire fulltreffere.

Tyrkia tok ledelsen ved Samet Akaydin ti minutter før pause. Midtstopperen ruvet høyest og fikk hodet på en innsvinger fra stortalentet Arda Güler (19).

På tampen kom tyrkerne til mange sjanser i jakten på 2-2, men ballen ville ikke forbi en sterk Bart Verbruggen i Nederland-buret.

Onsdag spiller Nederland semifinale mot England i Dortmund. Det er første gang på 20 år at et nederlandsk lag har tatt seg så langt i et EM-sluttspill.