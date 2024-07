Berlin-politiet stoppet tyrkisk supporterparade

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skriver nyhetsbyrået AFP.

Dette var den samme politiske markeringen som den tyrkiske forsvarsspilleren Merih Demiral fikk to dagers suspensjon for tidligere i EM. Suspensjonen holder ham utenfor lørdagens kvartfinale mot Nederland.

Politiet i Berlin opplyser at de valgte å stoppe den tyrkiske supporterparaden fordi flere kom med samme hilsen som Demiral.

Demiral gjorde håndbevegelser som angivelig symboliserte to ulver, en feiring som skal være et symbol for den nasjonalistiske og høyreekstreme tyrkiske organisasjonen «De grå ulvene».

Den tyske regjeringen anser budskapet som rasistisk og antisemittisk. Politiet tillater ikke denne typen politiske markeringer i byen og måtte stoppe det.

Lørdagens kvartfinale mellom Tyrkia og Nederland sparkes i gang klokken 21.00.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)