Deila har fått ny trenerjobb i De forente arabiske emirater

Det bekrefter klubben på X.

– Jeg er glad for å være her hos Al Wahda og i Abu Dhabi! Jeg skal gjøre mitt beste for å gjøre lagets supportere fornøyde, sier Deila i en uttalelse.

Deila startet sesongen som Brugge-sjef, men han fikk sparken etter en lang rekke med skuffende resultater.

Nå starter han imidlertid på et nytt kapittel i De forente arabiske emirater.

Deila har tidligere trent klubber som Brodd, Strømsgodset, Celtic, Vålerenga, New York City og Standard Liege.

Al Wahda har ikke oppgitt noen kontraktslengde på Deilas avtale.

