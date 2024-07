Ten Hag forlenger med United

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det bekrefter rødtrøyene fra Manchester i egne mediekanaler. Ten Hag har forlenget kontrakten sin med ett år til sommeren 2026.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha kommet til enighet med klubben om å fortsette å jobbe sammen. Når jeg ser tilbake på de to siste årene, kan vi med stolthet reflektere over to trofeer og mange eksempler på framgang fra der vi var da jeg kom inn, sier den nederlandske manageren.

Ten Hag ble ansatt som klubbens nye hovedtrener etter Ralf Rangnick i 2022, og allerede i debutsesongen brakte han Manchester United tilbake til Champions League med en 3.-plass i Premier League.

Om lag midtveis i sesongen vant klubben ligacupen, dens første tittel på seks år.

– Gjenstår mye hardt arbeid

Sist sesong var alt annet enn en suksess for nederlenderen. I Premier League endte Manchester United på 8.-plass, deres svakeste tabellplassering i Premier League noensinne. Heller ikke i Champions League eller ligacupen var rødtrøyene i nærheten av suksess.

– Vi må være tydelige på at det fortsatt gjenstår mye hardt arbeid for å nå nivåene som forventes av Manchester United, som innebærer å kjempe om engelske og europeiske titler, sier Ten Hag.

– I samtalene med klubben har vi kommet fram til at vi er helt enige om visjonen for å nå de målene, og vi er sterkt forpliktet til å gjøre den reisen sammen, legger han til.

Spekulasjoner

Kort tid før FA-cupfinalen mot byrival Manchester City i mai hevdet The Guardian at nederlenderen var ferdig uansett utfall av kampen. Rødtrøyene vant oppgjøret 2-1.

De seneste ukene har navn som Thomas Tuchel, Graham Potter, Gareth Southgate og Mauricio Pochettino blitt koblet til Old Trafford, men klubben har landet på å fortsette med Ten Hag.

Ten Hag hadde i en årrekke stor suksess som hovedtrener for Ajax. I 2019 var de sekunder unna å ta seg hele veien til Champions League-finale.

