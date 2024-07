Uefa åpner etterforskning mot tyrkisk EM-helt etter «ulvefeiring»

Det opplyser forbundet onsdag.

Etter Demirals 2-0-scoring valgte forsvarsspilleren å heve peke- og lillefingeren på begge hendene, slik at det skulle etterligne en ulv. Ifølge tyske Der Spiegel er det et nasjonalistisk og høyreekstremt symbol for organisasjonen «De grå ulvene», skriver VG.

– Jeg er selvfølgelig veldig glad for å ha scoret to mål. Jeg hadde en spesifikk feiring i tankene, og det er den jeg gjorde. Det har å gjøre med min tyrkiske identitet, for jeg er veldig stolt over å være tyrker, sa Demiral etter kampen, ifølge NRK.

Feiringen vekket sterke reaksjoner blant flere. Den østerrikske politikeren Berîvan Aslan kalte Demiral den «store taperen» etter tirsdagens kamp. Han fikk støtte fra den tyske politikeren Cansu Özdemir.

– Demiral viser ulvehilsenen knyttet til de ultra-fascistiske Grå Ulvene. Deres morderiske ideologi blir bagatellisert og deres aktiviteter tolerert. Uefa må gi dette konsekvenser, og Tyskland må håndheve et forbud i stedet for å knele foran Erdoğan, skrev hun på X.

I kvartfinalen skal Tyrkia opp mot Nederland, som tirsdag slo Romania 3-0.

