Casper Ruud etter Wimbledon-exiten: – Hadde ikke høye forventninger

Ruud slet mot sin 94.-rangerte motstander og tapte i fire sett med settsifrene 4-6, 5-7, 7-6 (7-1), 3-6. Det var Fogninis første seier mot Ruud på fire forsøk. De har tidligere spilt to ganger på grus og én på hardcourt.

– Jeg gjorde litt for mange feil, og jeg synes det er vanskelig å spille med altfor mye selvtillit der ute. Det er raske poeng, og jeg liker det litt motsatt med å bygge opp poengene. Det er slike ting som gjør at man ikke har helt godfølelsen der ute, sier Ruud til NTB.

– Det ble en litt redusert oppladning til Wimbledon med sykdom og magetrøbbel. Jeg hadde ikke altfor høye forventninger til meg selv, men når jeg er her blir jeg jo motivert til å gjøre det bra Samtidig er det en travel sommer og jeg får komme meg tilbake til grus, fortsetter han.

Fognini hadde aldri vunnet ett sett mot Ruud før onsdagens oppgjør på gresset i London. Kampen ble utsatt i flere timer på grunn av regn, og da den kom i gang, viste Fognini seg svært sterk og brøt Ruud i nordmannens andre servegame.

I etterkant var Ruud nær ved å bryte til 5-5, men Fognini reddet seg inn og vant settet 6-4. Det var et jevnt sett der begge tok 35 poeng hver.

Fognini så ut til å være noe sliten underveis, men italieneren spilte svært solid, også i annet sett. Ruud misbrukte to bruddballer på stillingen 3-2, og det utnyttet Fognini da han etter hvert fikk brutt nordmannen til 6-5. Da servet han inn 7-5-seier.

Kjempet hardt

Ruud måtte i større grad slite i sine poeng mot den 94.-rangerte motstanderen. I tredje sett fortsatte Fognini å presse Ruud og fikk inn et brudd til 3-2. Ruud gikk på et nytt brudd på stillingen 2-4, men slo tilbake da Fognini servet for seieren.

Fognini hadde en ny sjanse til å avgjøre på stillingen 5-4, men heller ikke denne gang lyktes han. Ruud viste klasse da han brøt til 5-5.

– Han var ute, men nå er han med igjen. Dette kan Fognini takke seg selv for når han har sluppet seg ned i nivå, sa Discovery-kommentator Christer Francke.

Deretter vant Ruud sitt tredje game på rad og la Fognini under press. Italieneren svarte med å utligne til 6-6, og settet måtte avgjøres i tiebreak.

– Fognini er helt borte for øyeblikket. Det kan godt bli en slagen mann utover i kampen, sa Francke.

Avgjorde

Men italieneren våknet til liv i fjerde sett, og da han brøt Ruud til 5-3-ledelse, servet han inn seieren.

Ruud har aldri kommet lenger enn til 2. runde i Wimbledon. Han spilte ingen gresskamper før årets utgave av Grand Slam-turneringen, noe grunnet magetrøbbel som plaget ham i nær to uker etter Roland-Garros.

Senere i juli vender Ruud snuten mot OL i Paris. Den turneringen spilles på samme anlegg som Roland-Garros, der Ruud har trivdes svært godt de siste årene. Han tok seg til finale i Grand Slam-turneringen i 2022 og 2023 før han tapte semifinalen i år.

– Det er mye spennende i vente, sier Ruud.