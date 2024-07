Norge uten Hegerberg og Mjelde mot Finland og Nederland: – Vanskelige valg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ble klart da landslagssjef Gemma Grainger tok ut troppen på Ullevaal stadion tirsdag.

– Dette er vanskelige valg, men de beste valgene for begge. Jeg har hatt individuelle samtaler med begge, forskjellige samtaler, innledet Grainger før hun forklarte:

– Maren har jobbet seg tilbake fra skaden fra februar-kampene. Hun er helt frisk fra den, men hun mangler spilletid. Så vi følte at dette var riktig avgjørelse. Hun holder også på å finne seg en ny klubb og kan konsentrere seg om det.

– Når det gjelder Ada så er også hun i rehabilitering etter skade. Jeg hadde en veldig positiv samtale med henne. Hun ønsker å være med i dette laget, og hun har gjort det klart at hun ønsker å være veldig «fit» til EM neste år.

Det er fjerde samling for Grainger siden hun ble ansatt som ny landslagssjef i januar. På de seks første kampene har det blitt tre seirer, to uavgjort og ett tap.

I troppen til kampene mot Finland og Nederland mangler hun to rutinerte landslagsspillere, men hun har med store stjerner som Caroline Graham Hansen og Guro Reiten.

12. juli skal Norge på besøk til Finland, før Nederland venter i den siste EM-kvalifiseringskampen 16. juli. Norge er nummer to i gruppa, to poeng bak Nederland på topp. Italia er på 3.-plass med like mange poeng som Norge, mens Finland følger ett poeng bak.

De to beste i hver av gruppene på A-nivået tar seg direkte til EM-sluttspillet, det vil si åtte lag. Dessuten får både gruppetreeren og gruppefireren på nivå A seedet plass i omspillet om de siste sju EM-plassene.

---

Dette er Norges tropp til kampene:

Målvakter: Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Aurora Mikalsen (Brann), Guro Pettersen (Werder Bremen).

Backer: Marit Bratberg Lund (Brann), Maria Thorisdottir (Brighton), Tuva Hansen (Bayern München), Guro Bergsvand (Brighton), Marthine Østenstad (Brann), Thea Bjelde (Vålerenga), Emilie Marie Woldvik (LSK Kvinner), Mathilde Harviken (Rosenborg).

Midtbanespillere: Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Vilde Bøe Risa (Atlético Madrid), Karina Sævik (Vålerenga), Guro Reiten (Chelsea), Justine Kielland (Wolfsburg), Frida Maanum (Arsenal), Lisa Naalsund (Manchester United).

Spisser: Caroline Graham Hansen (Barcelona), Celin Bizet Ildhusøy (Tottenham), Elisabeth Terland (Brighton), Signe Gaupset (Brann), Sophie Román Haug (Liverpool).

---













(©NTB)