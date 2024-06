Abrahamsen fråtset i klatrepoeng og ble toer på Tour-etappe etter nesten 20 mil i brudd

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kévin Vauquelin fra Frankrike ble for sterk på den siste runden i San Luca-bakken i Bologna og rykket til seg luken som skulle til for å bli etappevinner, men Abrahamsen fulgte ikke langt bak ham.

Den norske Uno-X-rytteren vant alle bakkespurtene unntatt den siste og festet grepet om den rødprikkede trøya. Han ble også kåret til dagens mest offensive rytter.

Han skapte selv et brudd som stakk fra hovedfeltet kort etter start på den 199,2 kilometer lange etappen, og som holdt unna hele veien. Abrahamsen holdt på å bli hektet av da utbryterne besteg den bratte San Luca-bakken i Bologna den første av tre ganger, men han fant nye krefter og tok seg tilbake. Mot slutten var han en av tre ryttere i tet, før Arkéa-rytter Vauquelin rykket fra.

Abrahamsen og Uno-X har satt preg på rittet de to første dagene i Italia. Han leverte en knallsterk etappe lørdag og kunne ikle seg klatretrøya. Han er den første nordmann som har ledet klatrekonkurransen i verdens største sykkelritt.

Det gjorde ikke noe at han tapte et kvarter etter at lørdagens brudd ble innhentet. Han sparte krefter til nye bragder søndag.

Vant spurt etter spurt

Da skapte han selv et brudd minutter etter start i Cesenatico. Deretter vant han bakkespurt etter bakkespurt og skaffet seg ytterligere poeng i klatrekonkurransen.

I tur og orden vant han spurtene på Côte de Monticino (2 poeng), Côte de Gallisterna (2), Côte de Botteghino di Zocca (1), Côte de Montecalvo (2) og San Luca (2), før han ble toer på den siste. Han er dermed oppe i 23 poeng totalt.

Han fikk også 20 poeng ved å vinne en innlagt spurt i poengkonkurransen.

Bruddet fikk raskt mange minutter til hovedfeltet.

– Dette ser veldig lovende ut, sa proffsyklist Carl Fredrik Hagen på Discoverys sending.

Holdt unna

Forspranget var en stund på over ti minutter, og en stund så det ut som det definitivt ville holde unna helt til mål i Bologna. Mot slutten begynte forfølgerne å skru opp tempoet og tok innpå i faretruende fart, men så stabiliserte avstanden seg igjen.

Dermed kunne restene av utbrytergruppa gjøre opp om seieren i Bologna.

Romain Bardet syklet i gul trøya etter seieren på åpningsetappen, men han fikk problemer søndag og mistet ledelsen.

Sammenlagtfavorittene Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard rykket fra fofrølgerfeltet

Det var ikke bare glede for Uno-X-laget. Johannes Kulset var uheldig under langing vel fire mil før mål og veltet. Han mistet kontakten med feltet, men slet seg til mål.