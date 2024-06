Tour de France starter med et kjempesmell: – Dette er Uno-X-lagets djerve plan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En kort prolog, en tempoetappe eller en etappe for spurterne har som oftest markert starten på sykkelfesten i Frankrike. Slik blir det ikke i 2024-utgaven. Så langt der ifra.

Lørdag smeller det umiddelbart når Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar og resten av det stjernetunge feltet ruller ut fra den italienske byen Firenze. Åpningen er en tøff fjelletappe med ikke mindre enn sju kategoriserte stigninger underveis.

Ekspertene levner ikke spurterne den minste sjanse til å henge med inn til målstreken i feriebyen Rimini. Da er 206 kilometer tilbakelagt. I stedet går spekulasjonene høyt om hvilke scenarioer som kan komme til å spille seg ut.

Når NTB spør sportsdirektør Gabriel Rasch om hvilke planer han har lagt for eget lag, kommer svaret kjapt:

– Der kommer vi til å ha (Odd Christian) Eiking i brudd og ta klatretrøya. Og så blir det et mindre felt som spurter om seieren. Der vinner Magnus Cort.

Tobias Halland Johannessen, Alexander Kristoff, Rasmus Fossum Tiller og Johannes Kulset utgjør deler av Uno-X-laget. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Veldig kul

– Du tenker det, ja?

– Det er planen, smiler Rasch – vel vitende om at det er mange som vil være med i kampen om både klatretrøya og ledertrøya fra første meter.

Det har vært spekulert i at Tadej Pogacars UAE-lag kan komme til å sette regjerende mester Jonas Vingegaard under press allerede på åpningsetappen, all den tid det knytter seg usikkerhet til danskens form etter skrekksmellen i Baskerland tidligere i år.

Rasch vedgår at det er et mulig scenario, men:

– Jeg tror ikke dette blir en etappe for sammenlagtrytterne. Jeg tror det blir et mindre felt som kommer til mål uansett hvor hardt UAE kjører. Det er ikke hardere fjell underveis enn at det bør være igjen 40-50 mann til slutt, sier han til NTB.

Rasch har hovedansvaret for å legge de sportslige planene for Uno-X-laget under årets tour. Han nøler ikke med å kalle den spektakulære åpningen for «veldig kul».

Tobias Halland Johannessen forventer seg også et fyrverkeri i et felt dersom nervøsiteten og ønsket om å levere som alltid er stor under åpningen.

– Etappen blir sinnssykt hard, sier Drøbak-gutten til NTB.

Forventer råkjør

Han peker videre på at med Jonas Vingegaard friskmeldt og på start, blir det neppe spart på noe i innledningen.

– Det kommer til å bli kjørt bånn gass. På første etappe i Tour de France har alle friske bein. Åpningsetappen er alltid noe av det villeste, og nå er det i tillegg så hardt. Det kommer til å bli kaos, smiler han.

Med til historien hører det også at etappe nummer to i årets Tour er svært kupert. De 200 kilometerne fra Cesenatico til Bologna inneholder seks kategoriserte stigninger.

Først på det tredje etappen er det ventet at spurterne vil få sin første sjanse til å kjempe om en etappeseier. Deretter smeller det på ny i fjellene på etappe fire fra Pinerolo til Valloire.

Gabriel Rasch er trygg på at han og resten av teamledelsen i Uno-X har plukket et slagkraftig mannskap som kan kjempe om etappeseire fra første stund.

– Jeg føler vi har kommet fram til det mest balanserte laget, hvor vi kan være fremme i spurtene med nok hjelp til Søren (Wærenskjold) og Alex (Kristoff), samtidig som vi kan være synlige og delaktige på fjell- og bruddetappene. Vi har flere som Tobias kan sparre med og som kan dele på den jobben, sier han til NTB.

Totalt skal det tilbakelegges 3500 kilometer under årets Tour de France. Avslutningen er en tempoetappe i Nice 21. juli.