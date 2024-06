Simen Guttormsen tok NM-gull i stavsprang – storebror Sondre ga seg på 5,22

Guttormsen måtte se friidretts-EM i Roma fra sidelinjen på grunn av en strekkskade. Den holdt ham også utenfor Bislett Games i mai. Fredag ga han seg etter 5,22 meter etter å ha brukt to forsøk på 5,02.

Guttormsen tok gull i innendørs-EM i fjor, hans til nå eneste internasjonale medalje på seniornivå. Han holder den norske rekorden i stav med 6 meter, satt innendørs i Albuquerque i mars i fjor.

– Status er veldig bra. Jeg er skadefri og fin, og alt går egentlig etter planen. Jeg gleder meg til den neste måneden før OL. Jeg gleder meg til noen gode økter framover, sa Guttormsen til NRK før konkurransen.

25-åringen røpet at han holdt lillebror Simen (23) som gullfavoritt. 23-åringens bestenotering på øvelsen er 5,72 meter. Den høyden tok han seg over i svenske Täby for to år siden.

– Man kan regne det som et naturlig hovedmål å ta NM-gull. Jeg kjenner at formen er veldig bra. Jeg føler meg OL-klar. Det er fortsatt en måned igjen, så mye kan gjøres på den tiden, sa Simen til NRK.

Lillebror Guttormsen leverte varene, og 23-åringen tok gull på 5,52 meter.

For tikjemper Sander Skotheim sa det stopp på 4,92 meter. Han tok seg over både 4,62 og 4,77 på første forsøk.

Skotheim tok nylig EM-sølv i tikamp i Roma. Etter mesterskapet fortalte han til NTB at stavtrening vil bli en prioritering fram mot OL i Paris.

– Gullet rotet jeg bort i stav. En bom kommer som regel i mangekamp, og jeg tar det. Det ble en god poengsum tross totalmiss i stav, og det gir meg mye selvtillit fram mot OL i Paris. Jeg vet at det ligger en høyere sum og venter, sa Skotheim.