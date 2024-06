Selvmål reddet tre Glimt-poeng på overtid: – Får ikke gjort så mye med det

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Du kan prøve å være i mine sko. Det var vanskelig å tro. Vi viste god moral, og jeg må holde hodet hevet. Jeg får ikke gjort så mye med det, sa en skuffet Tebo til TV 2 etter 1-2-tapet.

I Glimt-leiren var stemningen naturlig nok en annen.

– Det er så deilig. For en avslutning. Det føles utrolig godt å være tilbake. Det var en magisk følelse å se ballen gå inn. Det har vært noen tunge måneder for meg, så dette var helt rått. Det betyr utrolig mye, sa Fredrik Bjørkan til TV 2 etter kampslutt.

Venstrebacken slo innlegget som til slutt endte med et Tebo-selvmål.

Det startet imidlertid svært godt for vertene. Etter halvspilt førsteomgang fikk Henrik Meister (20) pannebrasken på et godt slått innlegg, og dansken ga Christian Michelsen en drømmestart som Sarpsborgs nye hovedtrener.

– Det var veldig deilig å score mitt første mål i Eliteserien i år. Jeg synes vi spiller en fantastisk omgang, sa Meister til TV 2 i pausen.

Få minutter etter sidebyttet fikk Glimt-kaptein Patrick Berg stå alene foran mål, og midtbanespilleren hamret inn utligningen. På overtid var Tebo uheldig og forærte Glimt alle de tre poengene.

– Litt utålmodige

Allerede etter et drøyt minutt fikk Jens Petter Hauge en stor sjanse etter et godt innlegg fra August Mikkelsen. Avslutningen gikk imidlertid rett i Sarpsborg-blokken. Kort tid senere var Kasper Høgh farlig frampå, men heller ikke han traff mellom stengene.

Like før pause, på stillingen 1-0, var Meister nær ved å doble ledelsen etter godt Sarpsborg-spill, men forsøket traff ikke mål. Dermed sto det 1-0 til pause.

– Jeg synes vi starter greit og kommer til noen store sjanser, men så dabber det litt av. Vi blir litt utålmodige med ball, sa Patrick Berg til TV 2 før annen omgang.

Tjue minutter ut i annen omgang måtte Høgh byttes ut med skade. Gultrøyene fra Bodø jaktet den avgjørende scoringen, og på overtid kom den avgjørende scoringen.

– Det er surt. Den mentaliteten, moralen og arbeidsinnsatsen vi legger ned er imponerende. For et trenerteam er det gøy å se en gjeng som ofrer seg og spiller med hjertet utenpå drakten, sa Sarpsborg-trener Michelsen til TV 2 etter kampen.

Før avspark i Sarpsborg ble det kastet flere tennisballer ut på banen i protest mot VAR. Det samme skjedde på Åråsen da Lillestrøm møtte KFUM Oslo torsdag kveld.

– Begynner å krible

I slutten av forrige uke ble det klart at Stefan Billborn var ferdig som hovedtrener for Sarpsborg 08, og tirsdag offentliggjorde blåtrøyene at tidligere Kristiansund-trener Christian Michelsen er Billborns arvtaker i jobben.

– Det er deilig å være tilbake. Det kan godt hende at man har hatt godt av en pause, men det begynner å krible, sa Michelsen til TV 2 før kampstart.

Glimt slet tungt med formen mot slutten av mai. Fjorårets seriemester tapte 0-1 borte mot HamKam 20. mai, før de deretter spilte uavgjort mot både KFUM Oslo (2-2) og Sandefjord (1-1). I den siste kampen før sommerpausen reiste bodøværingene seg med 1-0-seier borte mot Haugesund.

– Det er litt vanskelig å vite hvor vi har Sarpsborg med ny trener, men jeg tror hvert fall de får ny energi av det. Derfor får vi kanskje med mer kraft enn det vi har sett de siste månedene, sa Ulrik Saltnes til TV 2 før avspark

---

FAKTA

Eliteserien menn fredag:

Sarpsborg 08 – Bodø/Glimt 1-2 (1-0)

Sarpsborg stadion: 6401 tilskuere.

Mål: 1-0 Henrik Meister (23), 1-1 Patrick Berg (52), 1-2 Franklin Tebo (selvmål 90).

Dommer: Rohit Saggi.

Gult kort: Marko Ilic, Sarpsborg, Fredrik Bjørkan, Bodø/Glimt.

Sarpsborg (4-2-3-1): Marko Ilic – Sander Christiansen, Arnau Casas, Franklin Tebo, Anders Hiim – Aimar Sher, Stefan Johansen (Pawel Chrupalla fra 80.) – Eirik Wichne (Peter Reinhardsen fra 68.), Victor Halvorsen (Martin Hoel Andersen fra 68.), Sondre Ørjasæter – Henrik Meister (Rafik Zekhnini fra 86.).

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Fredrik Sjøvold, Brede Moe (Odin Bjørtuft fra 73.), Jostein Gundersen, Adam Sørensen (Brice Wembangomo fra 45.) – Håkon Evjen (Oscar Kapskarmo fra 90.), Patrick Berg, Ulrik Saltnes – August Mikkelsen (Albert Grønbæk fra 45.), Kasper Høgh (Fredrik Bjørkan fra 65.), Jens Petter Hauge.

---