Brødreduell i NM-finalen på 1500-meter: – Blir nok tøft

Filip Ingebrigtsen tok seg til finale på tiden 3.58,87 i det første heatet, mens lillebroren var forhåndskvalifisert til finalen, som løpes fredag kl. 22.40.

– Det gikk sent i starten, og så vet man at det er mange som har mye krefter igjen når det går så seint, men jeg syns det var god respons i mine egne bein, sa Filip Ingebrigtsen til NTB og andre medier.

Han ser fram til fredagens brødreduell.

– Jeg regner med at han går fram og tauer oss andre litt, og så kan vi utfordre han litt på slutten forhåpentligvis. Det blir nok en tøff finale, fortsatte han.

Hoftetrøbbel

31-åringen har hatt en trøblete sesong og greide ikke å kvalifisere seg til EM i Roma tidligere i juni. En vond hofte har skapt problemer.

– De siste to ukene har det ikke vært noe hinder. Men det er klart at jeg har hatt vondt en stund, så det sitter litt i mentalt når man skal begynne å bruke den igjen. Det er det som er dumt, når man har vondt for lenge, sa han.

Jakob Ingebrigtsen har på sin side hatt mye å juble for så langt i år, og i juni ble han europeisk mester på både 1500 og 5000 meter. Tirsdag ble 23-åringen far for første gang da datteren Filippa kom til verden.

Ingen Nordås

Fredagens finale går imidlertid uten Narve Gilje Nordås, som ikke meldte seg på innen tidsfristen. Han skal etter planen stille til start på 5000-meter.

Nordås gjennomførte nylig et svakt EM. 25-åringen var medaljekandidat, men greide ikke å hevde seg i toppen. På 5000 meter ble det 11.-plass, og på 1500 røk han ut før finalen.

Nordås skulle i utgangspunktet dratt på treningsleir i St. Moritz etter EM, men dro isteden hjem for å finne ut av hva den svake formen skyldtes.

Både Nordås og Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter i OL i Paris senere i sommer.