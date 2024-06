Sprintdronningen mister OL med skade: – Jeg er knust

Sprinteren fra Jamaica opplyser på Instagram at hun har fått en rift i akillesen. Sist uke ble det kjent at hun skulle legge all innsats inn på 100 meter og stå over 200 meter, men nå går altså begge de to prestisjefylte øvelsene uten henne.

– Jeg er knust over å gå glipp av OL i år, men til sjuende og sist er det sport, og helsen min kommer først, skriver 31-åringen.

Det var under New York Grand Prix tidligere i juni at hun endte sist i et løp og måtte bli båret av banen med det som var en akillesskade.

– Det er en lang vei, men jeg er villig til å starte på nytt og fortsette å jobbe for å gjenoppta karrieren, skriver Thompson-Herah.

I tillegg til de fire individuelle OL-gullene har Thompson-Herah også et OL-gull og et OL-sølv i stafett.